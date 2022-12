Borghi cuestiona a Pavez por sus dichos sobre Zaldivia: “Me parecen declaraciones más para el público que un sentimiento propio”

En un nuevo capítulo de la teleserie que ha significado el paso de Matías Zaldivia desde Colo Colo a Universidad de Chile, Esteban Pavez, nuevo capitán del “Cacique”, y Claudio Borghi irrumpen como protagonistas.

Y es que Pavez, al ser consultado por el fichaje de Zaldivia en la U, emitió unas declaraciones que no provocaron agrado en quien lograra un histórico tetracampeonato con los albos como DT.

“Es cosa de él, él toma la decisión. No me va ni me viene, porque obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo”, dijo el “Huesi” sobre su excompañero y hoy jugador azul.

“No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron”, agregó.

Ante dichas declaraciones, Borghi, desde su tribuna en Radio Futuro, planteó lo siguiente: “No estoy de acuerdo. Si yo trabajo acá con ustedes hace tres años y se van a otra radio y digo ‘no, no voy a hablar de él porque se fue a otra radio’. Si esto es trabajo y diría ‘que le vaya bien, fue compañero mío acá durante siete años’”.

“O sea, Zaldivia no se fue porque quiso, se fue porque lo dejaron libre y no le renovaron el contrato, siendo extranjero y teniendo su carta de nacionalidad, ha sido una decisión técnica”, continuó.

Matías Zaldivia Foto: Universidad de Chile

En la misma línea, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 sostuvo que “si el día de mañana alguien decide que no esté acá, me iré a otra radio. Para mí y de buena crianza hubiese sido así: ‘Pucha, compartí con este hueón tres, cuatro o cinco años y ojalá que le vaya muy bien’. O también puedo decir ‘cuando venga acá, no va a ser amigo mío’”.

“¿Cuánto hace que venimos escuchando ‘yo no jugaría en este club’? Y después terminan jugando y besando el escudo. Entonces me parecen unas declaraciones más para el público que un sentimiento propio del jugador”, cerró.