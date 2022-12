El palo de Marcelo Barticciotto a Colo Colo por el frustrado fichaje de Bruno: “No sé cuál es el proyecto”

Marcelo Pablo Barticciotto, uno de los mayores ídolos en la historia de Colo Colo, cuestionó públicamente a la actual directiva del “Cacique”, ante el frustrado fichaje de su hijo Bruno, formado en Universidad Católica y quien vivió un gran segundo semestre de 2022 en Palestino.

Al referirse a esta situación durante la edición de este jueves de “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto partió planteando lo siguiente: “En realidad yo no sé cuál es el proyecto, o si hay proyecto. El tema del proyecto este de 60/40 se quedó en el camino, parece, tampoco sé a lo que apuntan. Quizás apuntan más al presente que al futuro, y bueno ellos tienen la potestad de hacerlo”.

Luego, se metió de lleno en el caso de Bruno, quien finalmente no llegará a Colo Colo, ante la negativa de Blanco y Negro por comprar parte de su pase. En Macul sólo contemplaron como opción un préstamo, lo que no fue aceptado por Palestino.

“El tema es que Palestino invirtió casi 400 mil dólares por Bruno, entonces no lo va a soltar por menos. Yo sé de adentro que Palestino en definitiva quiere ganar dinero, como tiene que ser porque si no gana termina perjudicándose y también despotenciándose y tendría que salir a buscar otro jugador en el mercado. Entonces, a mí me parece lógico que Palestino quiera ganar cuando invirtió plata”, estableció.

Yendo más allá del caso particular de Bruno, “Barti” mostró su preocupación con lo que está ocurriendo en el actual campeón del fútbol chileno en materia de fichajes. “Yo creo que va a ser complejo todo, todos los reemplazos. Si Quinteros considera que el reemplazo de Costa es prioridad, yo me imagino que Colo Colo tendrá que invertir”, sostuvo.

Bruno Barticciotto Foto: Photosport

“Ahora, ir a pelear por (Blas) Armoa a Tigre, que tiene la prioridad con la opción de compra y dice que lo va a comprar, tampoco le va a salir barato. Entonces, yo no sé lo que está dispuesto a gastar Colo Colo, no sé si tiene caja, eso no lo sabe nadie y no han dicho nada. La otra vez los dirigentes de la U dijeron que iban a invertir cinco millones de dólares, no sé si lo habrán hecho pero por lo menos lo dijeron, acá no se sabe cual es la idea, cual es la intención de lo que van gastar”, continuó.

En la misma línea, el campeón de la Libertadores 1991con Colo Colo comentó que “decían que hasta ahora han gastado un millón y medio, pero 900 mil son de Lucero, entonces estamos hablando de 600 mil dólares con los jugadores que trajeron, que no es nada. Más allá de la realidad del fútbol chileno, 600 mil dólares para un equipo como Colo Colo no es nada”.