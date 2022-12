Miralles y el fichaje de Zaldivia en la U: “A mi me surgió esa posibilidad y no la acepté”

El paso de Matías Zaldivia de Colo Colo a Universidad de Chile, sin escalas intermedias, ha provocado múltiples reacciones. En ese contexto, el exdelantero albo Ezequiel Miralles manifestó su opinión al respecto.

Y es que en su momento el hoy retirado futbolista pudo pasar directamente del “Cacique” a la U. En 2012, cuando Jorge Sampaoli era DT de la U, el “Súper Mirage” recibió una propuesta de los azules.

“Sí, me pasó a principios de 2012 cuando Gustavo Canales se había ido de la U. Son decisiones. Creo que si Zaldivia toma esa decisión es porque cree que es lo mejor en lo deportivo y en lo económico”, declaró Miralles en entrevista con En Cancha.

“Tal vez no tenía otras opciones. El jugador tiene que aceptar que se termina el vínculo con cierto club. Para los hinchas es más difícil”, agregó.

Respecto a las opiniones adversas que han expresado futbolistas en actividad o retirados al paso de Zaldivia a la U, el oriundo de Bahía Blanca expresó que “yo después de dejar el fútbol creo que son decisiones que hay que tratar de aceptarlas. Mucha gente no las entiende”.

“En lo personal a mi me surgió la posibilidad y no la acepté, no hubiese podido ir a la U. Pero Zaldivia cree o asume que es lo mejor para él. Ahora tiene que dar vuelta la página y tratar de hacer lo mejor en la U. Para los hinchas, insisto, es difícil de entender”, complementó.

En la misma línea, Miralles estableció que “no será el primer jugador que pase de Colo Colo a la U. Jean Beausejour hizo lo mismo, pero hay que entender las partes. El jugador tiene que adaptarse y entender que los ciclos se terminan y si no renuevan, bueno, el club tendrá sus motivos y el jugador dar vuelta la página y seguir buscando alternativas para seguir jugando”.