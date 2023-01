Eduardo Lobos y el caso Lucero: “Hay que tener más cuidado en idolatrar a ciertos jugadores”

A raíz de su intempestiva y conflictiva salida de Colo Colo, el delantero argentino Juan Martín Lucero ha sido blanco de duras críticas. En ese contexto, el exarquero albo Eduardo Lobos manifestó un duro cuestionamiento al “Gato”.

“Lo de Lucero me parece grave, siento que se respeta muy poco el fútbol chileno, a Colo Colo a la palabra y la historia del club”, declaró el campeón en la quiebra con el “Cacique”, en conversación con DirecTV.

“Hay que tener más cuidado en idolatrar a ciertos jugadores. Me parece grave faltar al compromiso”, complementó.

Más allá del caso Lucero, Lobos realizó un comentario crítico respecto a la gestión de Blanco y Negro en el presente mercado de fichajes. “Seguramente (Gustavo) Quinteros no está contento, se le ha ido gran parte de la estructura del equipo campeón y los que han llegado no sé si están a la altura de los que se fueron. No creo que esté feliz con esta situación”, estableció.

“Para competir en la copa con esto no alcanza, si Colo Colo quiere pensar en grande tiene que invertir. Hoy sale a flote nuevamente estas peleas internas en Blanco y Negro. Hoy estamos para participar en la Copa, no para competir”, complementó.