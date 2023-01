Barticciotto implacable con Lucero: “Se le abrió el apetito y se pudrió todo”

Marcelo Barticciotto, uno de los máximos ídolos en la historia de Colo Colo, manifestó una implacable opinión respecto al delantero argentino Juan Martín Lucero y su intempestiva salida del “Cacique”, teleserie que se encuentra en pleno desarrollo e incluso podría terminar en la FIFA.

En la edición de ayer martes de “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa, “Barti” entregó un duro comentario al respecto. “Sigue la telenovela de Lucero, su representante y Colo Colo. Cuando todo parecía encaminado a contar con el goleador por lo menos hasta fin de año, apareció Fortaleza y eso le abrió el apetito al delantero y se pudrió todo. Perdonen la expresión, pero es así”, partió expresando.

“Los del lado de Lucero argumentan que hay una cláusula de salida de un millón de dólares y del lado de Colo Colo indican que hasta fines del 2023 esa no existe. Lucero quería cambiar las condiciones del contrato”, continuó.

Tras ello, el campeón de la Libertadores 1991 planteó que Lucero “está más afuera que adentro y su imagen pasó de ser idolatrada a cuestionada. Personalmente creo que es difícil que tenga vuelta atrás, los dos van a ir a la FIFA y se determinará quién tiene la razón. Mientras tanto, Colo Colo debe buscar un 9 goleador, algo que no va a ser fácil”.

Por lo mismo, el hoy comentarista deportivo estableció que “soy de la idea de que quien no quiera estar en un lugar, es mejor dejarlo partir. Uno debe contar con jugadores comprometidos e identificados con el club. Por supuesto que es una dura baja lo de Lucero, va a ser difícil de reemplazar, pero Colo Colo siguió sin Arellano, sin Caszely, sin Chamaco, ¿y no va a seguir sin Lucero? Ojalá se quede, pero si no, que pase el que sigue”.

Marcelo Barticciotto AgenciaUNO

Además, quien fuera campeón como jugador y DT con el “Cacique” sostuvo que “este conflicto se pudo evitar. Arrancó porque Lucero pidió mejores condiciones cuando ya tenía un contrato firmado. Le dijeron que cómo, que ya está firmado, y ahí supuestamente estaba la opción de Fortaleza. Debe haber voluntad para arreglar un contrato, porque además hay cosas fidedignas y otras que se inventan. Pero no es la manera de afrontarla”.