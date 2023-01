Barticciotto duro con Stöhwing: “Un presidente que sabe poco y nada de fútbol”

En medio de días marcados por la controvertida salida de Juan Martín Lucero, Marcelo Barticciotto emitió una dura crítica contra Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, en cuanto al rol que ha desempeñado en materia de conformación del plantel 2023 de Colo Colo.

Y es que a “Barti” no le gustó que Stöhwing se pusiera a hablar en detalle de las características de los jugadores que busca el “Cacique”, durante la conferencia de prensa que brindó junto a Daniel Morón por la salida de Lucero. De paso, le dejó un recado al gerente deportivo de ByN.

“A mí me gustaría que esta parte la diga Morón. A mí no me parece que Stöhwing se ponga a hablar de características de futbolistas que van a llegar. Para eso hay un gerente técnico”, estableció el campeón de la Libertadores 1991 con los albos, en “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa.

“Es mi opinión, no digo que no se pueda ni que sea absoluto, pero me parece que para eso hay un gerente técnico, para preguntarle por los futbolistas, para que hable de los que van a venir, de los que se fueron, y no un presidente que sabe poco y nada de fútbol”, complementó.

“Está dibujando otra realidad”

En aquella conferencia en que Stöhwing y Morón se refirieron a la salida de Lucero y la conformación de plantel 2023 de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro lanzó una declaración que provocó molestia entre los hinchas albos, entre ellos el propio Marcelo Barticciotto.

“No comparto que el club se esté despotenciando. Hay períodos en que se van jugadores por distintos casos, a veces se juntan como ahora, pero han llegado cuatro futbolistas de gran nivel y se integró un juvenil como Felipe Yáñez, o sea son cinco”, fueron las palabras de Stöhwing que causaron enfado en la parcialidad del “Cacique”.

Ante ello, “Barti” sostuvo lo siguiente: “No sé a quién le está hablando Stöhwing, no digo que mienta, pero está dibujando otra realidad, no la que está ocurriendo actualmente”.