“Vengo hace diez meses pasándolo así”: Cristóbal Campos revela que atraviesa un delicado presente

Tras ausentarse del primer amistoso de pretemporada de Universidad de Chile por motivos personales, el joven arquero Cristóbal Campos se reintegró a los trabajos comandados por Mauricio Pellegrino y dio a conocer parte del complejo presente que está atravesando.

“Me siento bien, quería estar acá, de vuelta donde soy feliz y me siento pleno, con mis compañeros y la gente del club. No quería estar en otro lugar que no fuera aquí en el club, con todo el ambiente nuestro y más que nada, trabajar y entrenar que es lo que hoy en día me hace bien”, declaró “Campitos” este viernes ante los medios de comunicación en La Serena.

En la misma línea, el portero de 23 años comentó que “me ausenté los primeros días y lo quería aclarar, porque el año pasado no lo quise hacer en ningún momento por no abandonar al club. Quería estar en cancha, tengo que estar a disposicion del club y del técnico para que me consideren y demostrar que soy el primero en poner la cara por un compañero o el club. Mi situación es algo personal, vengo hace diez meses pasándolo así. No me correspondía abandonar el barco en este momento”.

En base a lo anterior, Campos explicó que “cuento con Carolina Delmónaco (psicóloga de la U), por fuera también con un psicólogo y un psiquiatra. Tengo muchas ganas de estar acá, estoy buscando todas las soluciones posibles para mantenerme bien. Quiero entrenar, jugar y ganar”.

Además, el meta formado en las inferiores de la U sostuvo que “no he querido asumir un rol como muchas veces se ha hablado de la capitanía. Siento que no estoy preparado por las situaciones que me pasaron el año pasado, de altos y bajos que no quiero entrar en detalles porque han sido evidentes. Todo lleva su debido tiempo, me da la tranquilidad de mejorar al cien por ciento entrenando y rendir para ser un aporte en la U, que es lo que me importa”.

“Me interesa mucho que el club crezca”

Más allá de lo anterior, Cristóbal Campos manifestó que “para mí la U es mi casa, me siento pleno. Soy alguien trabajador, entreno mucho, comparto con mis compañeros, hablamos mucho de fútbol y quiero entender la idea del cuerpo técnico, los planteamientos y lo que viene este año”.

“Me interesa mucho que el club crezca y no pase por las situaciones de los últimos años, tratar de buscar soluciones, tener un buen ambiente de camarín con mis compañeros, integrar a los jóvenes. Tenemos que recuperar la energía del club, las ganas de lograr cosas. Cada detalle cuenta y nos va a ayudar”, concluyó.