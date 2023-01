Hombre de acero: Así luce Cristián de la Fuente a un día del Iroman de Pucón 2023

Con solo siete, de las 14 semanas ideales que deberían ser de entrenamiento, el actor Cristián de la Fuente ya está listo para competir nuevamente en el Iroman de Pucón, en la categoría entre 45 y 50 años de edad, que corresponde a 1.900 metros de nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21K de trote. Y con los pies en la agua, mostró en Instagram cómo luce el hombre de acero.

“Último entrenamiento antes de la carrera mañana. Hoy tocó lo más difícil… el agua. Gracias a todos los que me han ayudado a mejorar los miedos y poder mirarlos de frente ”, publicó el actor.

“Seco”, le escribió su hija Laura, dándole toda la suerte en la dura prueba donde, no apuesta a conseguir ningún lugar, sino que demostrarse a sí mismo de qué es capaz y terminar su primer gran desafío 2023, por lo menos en lo deportivo.

“Si salgo último, es mejor que no hacerlo”

“No llego en mis mejores condiciones físicas...Para mi primer Ironman me preparé como seis meses; para el segundo estuve como cuatro meses. Lo mínimo que me había preparado fueron 16 semanas”, dijo días atrás en entrevista con LUN, el actor de 48 años.

Si bien, no contó con el tiempo óptimo y tuvo que entrenar entre viajes y grabaciones en el extranjero, fue su coach cubano , Ovy Bilbao, quien apostó por él y le dijo que lo podía dejar en forma para llegar a la meta del 70.3 Pucón.

“Fue el que me motivó a hacer mi primer Iroman hace cinco años. Me mandó los entrenamientos a distancia...Si salgo último, es mejor que no hacerlo”, reflexionó.

Además, valoró que “el desafío siempre es bueno, tener una razón para levantarme a entrenar a las siete de la mañana”, confesó, respecto a sus prácticas diarias, en doble y triple turno, como Ironman.