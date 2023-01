Juan Cristóbal Guarello recordó su fallido intento por ser futbolista: “No tenía para haber hecho algo importante”

Juan Cristóbal Guarello, uno de los periodistas deportivos más influyentes de nuestro país, recordó su fallido intento por ser futbolista durante su adolescencia, cuando se desempeñaba como arquero.

“Yo siempre he contado que estuve en Católica un mes y (Fernando) Carvallo me dijo ‘mejor que no’. Tuve también la posibilidad de ir a Magallanes, a los 15 años, era muy alto, medía más de 1,80 y que en esa época eso era harto”, contó Guarello en “Deportes en Agricultura”.

Sobre aquella experiencia en las inferiores de la UC, el reconocido periodista comentó que “yo era segunda infantil y me mandaron a entrenar con la juvenil, y era mucha la diferencia física. Entonces, ahí tenía unas cositas, Carvallo me vio, pero tenía otros arqueros y al final me dijo que no estaba”.

Luego de su salida de Católica, al Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 se le presentó otra opción para continuar jugando fútbol. “Me llamó Eugenio Jara de Magallanes, pero ahí fui flojo, me quedaba muy lejos y tampoco tenía tantas ganas. Además, en esa época estaba muy metido en política y en otras cosas”, relató.

Posteriormente, Guarello dio a conocer parte de una conversación que tuvo con Fernando Carvallo sobre su fallido intento por ser futbolista. “Una vez se lo pregunté a Carvallo y tenía razón. Me dijo: ‘al decirte que te fueras te salvé, porque hubieras llegado a segunda división, hubieras sido suplente en segunda, hubieras perdido 10 o 12 años de tu vida, te hubieras retirado a los 32 años y sin un peso en los bolsillos. Tiempo perdido. Mejor que hubieras estudiado. Estás mejor ahora’”, expuso.

“Y tenía razón, él decía que yo no tenía cualidades excepcionales… tenía porte, pero no era un tipo con un rechazo de piernas para llegar a los ángulos, no tenía las manos muy grandes, no era excepcionalmente bueno. Sólo tenía algunas condiciones”, complementó.

Respecto a su decisión de no tomar la opción de la “Academia”, Guarello expresó lo siguiente: “Capaz que me hubiera ido a Magallanes, tal vez habría llegado a la juvenil, pero después jugabas con Colo Colo y te hacían nueve”.

“Nunca se sabe, pero uno toma decisiones y yo encuentro que tomé la decisión adecuada. En verdad no tenía para haber hecho algo importante”, cerró.