Los nuevos descargos de Nicolás Maturana ante las graves amenazas recibidas: “Como sociedad estamos muy mal de ver normal esto”

El futbolista Nicolás Maturana, quien dio a conocer graves amenazas que ha recibido en redes sociales por parte de hinchas de Cobreloa, volvió a referirse a esta ingrata situación que está viviendo y realizó una profunda reflexión al respecto.

A través de una historia en Instagram, el mediocampista de 29 años partió manifestando lo siguiente: “Ahora yo tengo la culpa de que me pase esto, por siempre defender lo justo, por siempre defender a los indefensos del club de abusos laborales. De siempre ir con la verdad y querer lo mejor para Cobreloa”.

En la misma línea, el jugador formado en Universidad de Chile estableció que “son una vergüenza algunos hinchas y realmente me doy cuenta que muchos justifican la violencia y las amenazas. Como sociedad estamos muy mal de ver normal esto, pero bueno, no me extraña de algunos hinchas de Cobreloa lo vean normal, esto porque siempre quisieron verme mal. A ellos, esto les hace feliz”.

Para cerrar su publicación, Maturana expresó lo siguiente: “Se les va un verdadero guerrero. Pero como dicen muchos, el club está por encima de los jugadores y eso tiene mucha razón. Pero cuando la gente se identifica con el club y lo quiere, cuídenlo, porque son igual de hinchas que ustedes. Muchas gracias por el apoyo a los que me quieren”.

Por otro lado, Nicolás Maturana habló con medios de comunicación que cubren la actualidad de Cobreloa y confirmó que no seguirá en el cuadro loíno, pese a tener contrato hasta fines de 2023.

“De parte de la dirigencia nadie me ha llamado o dicho que me van a apoyar, independientemente de la mala relación que hay con Óscar Wirth, por último como gerente deportivo debería acercarse y decir que cuento con su apoyo. Pero, bueno, quieren que me vaya y lo voy a hacer. Ya hablé con el profe (Emiliano Astorga) y me voy a ir a préstamo”, declaró.

El descargo de Nicolás Maturana Foto: Instagram

Cobreloa y la ANFP se pronuncian

Mientras tanto Cobreloa, a través de un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, se pronunció sobre esta situación. “Club Deportes Cobreloa lamenta y condena enérgicamente los actos de violencia sufridos por Nicolás Maturana, futbolista de nuestra institución que recibió mensajes de amenazas, los cuales atentan contra la integridad psicológica y emocional del jugador”, sostuvo el elenco de Calama.

“El directorio del Club Deportes Cobreloa estudiará tomar acciones legales contra él o los responsables de este acto repudiable que en nada representa la identidad de nuestra institución ni al verdadero hincha loíno”, añadió.

Además, la ANFP también alzó la voz al respecto. “La ANFP, por intermedio de su gerencia de Operaciones y Seguridad, se ha puesto en contacto con el jugador de Cobreloa, Nicolás Maturana, para prestarle apoyo ante las amenazas recibidas. Rechazamos este tipo de actos de violencia y seguiremos trabajando para erradicarlas”, expuso el máximo organismo del fútbol chileno.