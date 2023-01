Nicolás Maturana revela graves amenazas en redes sociales: “Desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”

El futbolista chileno Nicolás Maturana ha vivido semanas complejas, tanto en el ámbito personal como profesional. Esto, pues ante las dudas respecto sobre su continuidad en Cobreloa, se suman una serie de amenazas que ha recibido en redes sociales.

Sin ir más allá, fue el propio Maturana el que evidenció los amedrentamientos provenientes de un usuario de Instagram, quien le mandaba audios al mediocampista con promesas de agredirlo.

En uno de los registros de voz, el sujeto que amenaza a Maturana le manifiesta lo siguiente: “Ojalá pises Calama... en una hora te hago mierda, no necesito más”.

“Ríete no más, cuando llegues a Calama vas a estar cagado”, agregó el sujeto, quien además le dejó en claro que sabe dónde está domiciliado en la comuna nortina.

Ante las amenazas, Maturana expresó que “sí me voy, no se preocupen, ya aguanté mucho”. Cabe señalar que todavía no existe un anuncio oficial respecto del futuro del “Nico” en Cobreloa.

“Esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último, ya me cansé de amenazas. Me aburrí que me traten tan mal y yo entregando todo por el club”, dijo el formado en Universidad de Chile, agregando que “es mucho, mucho. Desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”.