Barticciotto revela que Colo Colo está interesado en Raimundo Rebolledo: “No me parece descabellado, tiene experiencia”

Mientras Colo Colo continúa en distintas gestiones para reforzar su plantel, Marcelo Barticciotto lanzó un bombazo respecto a un nombre que sería opción para llegar al “Cacique”. Según el ídolo albo, en Macul tienen en carpeta al cruzado Raimundo Rebolledo.

“Catuto”, quien tiene contrato vigente con la UC hasta fines de 2023, sería el plan B de Colo Colo ante las dificultades que se han presentado en las negociaciones con Talleres de Córdoba por Matías Catalán. Es decir, el argentino-chileno de 30 años se mantiene como la primera opción para reemplazar a Óscar Opazo.

“Un amigo mío, que nos escucha y que sabe del tema, me dijo que el lateral derecho en el que se está fijando el ‘Cacique’ y que podría llegar es el ‘Catuto’ Rebolledo”, sostuvo el campeón de la Libertadores 1991 con Colo Colo, durante la edición de este martes de “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa.

En la misma línea, “Barti” valoró a Rebolledo como posible refuerzo para Colo Colo, fundamentalmente por su experiencia y porque ya fue dirigido por Gustavo Quinteros, cuando el actual DT albo tuvo un gran paso por la UC en 2019 que culminó con el título del Campeonato Nacional.

“No es descabellado porque en Católica no tiene lugar. Es un jugador interesante, fue titular mucho tiempo y lo tuvo Quinteros cuando estuvo en la UC. No me parece descabellado, tiene experiencia. Vamos a ver si se da”, comentó.

Cabe destacar que Rebolledo, de 25 años, no está en los planes de Ariel Holan para el plantel 2023 de la “Franja”. Por lo mismo, el jugador multicampeón con la UC busca nuevo club en el presente mercado de fichajes.