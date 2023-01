“Códigos futbolísticos”: Maximiliano Falcón marca diferencias con Zaldivia y asegura que no podría jugar en la U

Maximiliano Falcón, uno de los jugadores preferidos de la hinchada en el actual plantel de Colo Colo, se refirió al caso protagonizado por su ex compañero Matías Zaldivia, quien en el presente mercado de fichajes pasó directamente del “Cacique” a Universidad de Chile.

En entrevista con TNT Sports, al ser consultado por la situación de Zaldivia, el defensa uruguayo partió declarando lo siguiente: “de ‘Mati’ puedo decir que para mí siempre fue un gran jugador, que tuvo mala suerte con las lesiones. Pero es cosa de aceitarse, de retomar el nivel. Si estuvo tantos años en el club más grande de Chile, por algo es”.

Tras ello, “Peluca” marcó diferencias con quien fuera su compañero en la zaga de Colo Colo. “Yo le deseo lo mejor, ojalá le vaya bien. Me alegro por él. Yo a la U no iría obviamente, por códigos futbolísticos. Es como si fuera Nacional-Peñarol, no me cambio de uno para otro”, manifestó.

Eso sí, tras ello estableció que “eso no significa que seas hincha de un club en particular, pero en realidad uno nunca sabe lo que puede pasar. Todo es muy personal. Imagínate que tu familia esté mal, pasando hambre, y seguro la decisión sería otra. Pero hoy no lo haría”.

Cabe recordar que Matías Zaldivia terminó contrato con Colo Colo al finalizar la temporada 2022 y no recibió ningún tipo de propuesta por parte de Blanco y Negro para extender su vínculo en el club.

Por lo dicho, el zaguero formado en Chacarita Juniors quedó en condición de agente libre, lo que le permitió allanar su llegada a Universidad de Chile, donde firmó contrato por una temporada.