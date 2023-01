Carlos Palacios en modo hincha de Colo Colo: “Me he puesto a pensar en cómo se sentirá jugar adentro, uno siempre lo veía de fuera, desde la barra”

Carlos Palacios, el último refuerzo que fue oficializado en Colo Colo, es un ferviente hincha del “Cacique” y así lo recalcó durante su presentación como nuevo jugador del vigente monarca del fútbol chileno. De hecho, calificó su llegada al cuadro albo como un sueño.

“Era mi sueño. Creo que desde chico uno quiere cumplir sus sueños. Obviamente que cuando se dio la oportunidad no lo dudé, siempre hablé con mi representante para que hiciera las gestiones necesarias para poder lograrlo y creo que ese es el plus para conseguir el sueño más importante de mi vida”, expresó la “Joya” durante la conferencia de prensa en su presentación en Colo Colo.

El atacante formado en Unión Española fue más allá y confesó que “este es uno de los días más felices de mi vida, el segundo después del nacimiento de mi hijo. Estoy muy contento de estar acá”.

En dicho contexto, a Palacios le preguntaron cómo espera que sea el entrar a la cancha con la camiseta de Colo Colo, tomando en cuenta su condición de hincha. Y su respuesta fue la siguiente: “Raro, raro (ríe). Estos últimos días me he puesto a pensar de cómo se sentirá jugar adentro, uno siempre lo veía de fuera desde la barra. Va a ser un plus diferente. Vamos a ver en el momento que pasa. Estoy esperando ese momento para disfrutarlo”.

“El desafío más importante de mi carrera”

En cuanto a sus expectativas futbolísticas, el atacante que llega a Colo Colo a préstamo por una temporada, procedente de Vasco da Gama, manifestó que “estoy acá para hacer un lindo año. Lo que más me motivó es que soy hincha del club y toda mi familia estuviera de acuerdo en que dejara al club brasileño. Jugar por Colo Colo es el desafío más importante de mi carrera, lo voy a tomar como tal y tratar de alegrar al pueblo colocolino”.

“Estar cerca de la selección siempre será una motivación. La verdad es que mi llegada a Colo Colo es venir a ganar títulos, intentar pelear en la Copa Libertadores y aspirar a ganar todos los títulos que es lo que tiene como objetivo este club”, complementó.