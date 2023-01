La “ley del ex” estará a la orden del día en el Campeonato Nacional 2023

A nueve días de que arranque el Campeonato Nacional 2023, el mercado de pases sigue moviéndose fuerte. A diferencia de períodos de traspasos anteriores, éste ha estado marcado por un tipo de refuerzo que no suele ser muy común.

Se trata de aquellos jugadores que estaban identificados con un club chileno y que han fichado por otro, en muchos casos, el archirrival. Algunos han vuelto desde el extranjero para calzarse una camiseta diferente a la que usaban cuando se fueron, mientras que uno pasó de forma directa.

La “ley del ex” estará a la orden del día en el torneo que está por comenzar. También seguramente lo estarán las pifias, las cuales estos futbolistas intentarán silenciar demostrando su profesionalismo con sus nuevos colores.

Matías Zaldivia

Es el caso más llamativo de este mercado, ya que pasó directamente de Colo Colo a Universidad de Chile. Si bien no es canterano del “Cacique”, el zaguero argentino nacionalizado chileno de 31 “primaveras” estuvo siete años y medio en el club, donde ganó ocho títulos y llegó a ser capitán. Los “albos” lo desecharon y entonces aparecieron los “azules”, a quienes ya empezó a defender en la pretemporada, con buenas actuaciones en los primeros dos amistosos.

Cristopher Toselli

Universidad de Chile buscaba un arquero experimentado para competirle a Cristóbal Campos y se encontró con que el canterano de Universidad Católica estaba libre, tras su paso por Central Córdoba. Con 34 años, se formó en la UC, donde estuvo una década, para luego regresar por dos temporadas, en las que fue suplente. El ex capitán de los “cruzados”, con los cuales celebró ocho títulos, intentará ganarse un puesto y sostener a una “U” que viene de campañas para el olvido.

Marcelo Díaz

Es el caso más sensible para los hinchas de Universidad de Chile, ya que el canterano es uno de los grandes ídolos del club, con el cual ganó cuatro títulos locales y la Copa Sudamericana. Tras más de una década en el extranjero, y luego de un paso por Libertad, el volante regresó a nuestro país con 36 años, pero no a la “U”, sino a Audax Italiano. Pese a sus deseos expresos de volver a vestirse de “azul”, no pudo -esta vez porque no era del gusto de Mauricio Pellegrino- y recaló en La Florida.

Eugenio Mena

Es un caso similar al de Marcelo Díaz, con la diferencia de que no fue formado en Universidad de Chile, sino en Santiago Wanderers. Sin embargo, también fue parte de la era más gloriosa de la “U”, ganando tres títulos de Primera División, una Copa Chile y la Sudamericana. Pese a lo anterior, tras casi una década en Brasil y Argentina, el lateral izquierdo de 34 años no volvió ni a los “caturros” ni a los “azules”, sino a Universidad Católica, con el objetivo de seguir siendo opción para la “Roja”.

Leandro Benegas

Pese a que estuvo cuatro años en Universidad de Chile, en dos etapas, el delantero argentino nacionalizado chileno está lejos de ser un referente de la “U”, más allá de que ganó tres títulos y de que fue importante en la salvación del descenso en la temporada 2019. Con 34 “primaveras”, venía estando en la órbita de Colo Colo desde hace un buen rato. Ahora llegará con buenas opciones de pelear por el puesto de centrodelantero, tras la partida de Juan Martín Lucero.

Carlos Palacios

La “Joya” de la cantera de Unión Española se fue a Brasil en el 2021 con todo un futuro por delante. Sin embargo, tras pobres pasos por Internacional de Porto Alegre y Vasco da Gama, marcados por el sobrepeso y los problemas extrafutbolísticos, el delantero está de vuelta en nuestro país con apenas 22 “primaveras”. En Colo Colo buscará relanzar su carrera, luego de dos años en los cuales convirtió solamente un gol.

Diego Buonanotte

La salida del volante argentino nacionalizado chileno fue todo un drama para los hinchas de Universidad Católica, tres seis años en el club, en los cuales ganó nueve títulos. Fue quedando relegado del equipo titular “cruzado” y por eso decidió partir a Sporting Cristal, pero apenas estuvo medio año, donde se vio perjudicado por un cambio de entrenador. Con 34 “primaveras”, vuelve al país donde se siente como en casa, pero ahora para defender a Unión La Calera.