Manuel Pellegrini: “La historia ha sido siempre invasión, esclavitud, feminismo… siempre ha desunido”

La extensa entrevista que Manuel Pellegrini brindó recientemente al medio español ABC está provocando numerosas repercusiones, a raíz de sus comentarios sobre materia política. Y es que además de entregar su análisis sobre el Golpe de Estado y la dictadura militar en Chile, el “Ingeniero” habló sobre la relación entre derechos humanos y fútbol.

Y es que a Pellegrini le preguntaron su parecer sobre jugar la Supercopa de España en Arabia Saudita, país que desde hace varios años viene siendo denunciado por diversos organismos internacionales debido a sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Su respuesta comenzó de la siguiente manera: “Mi reflexión es la siguiente. Mire, la clase política hace mucho tiempo que dejó de gobernar para los países. Ellos buscan sacar su propio beneficio. En cambio, el fútbol une. Hay tantas cosas que desunen en la vida que ojalá el fútbol pudiera unir en todas partes”.

“Lo que se vivió en el Mundial de Qatar fue una unión completa y la ganancia económica que hubo detrás tan importante se va a sacar igual sea cuál sea la sede. El fútbol hay que mantenerlo como un elemento de unión porque sino habría que eliminar a China, Rusia, Arabia, Qatar… Al fútbol no le corresponde solucionar los derechos humanos. Al revés, si usas el fútbol para ello vas a desunir más”, prosiguió.

Por lo dicho, el actual DT del Real Betis planteó: “¿Cuántas cosas unen a los seres humanos hoy en día? El fútbol, los Juegos Olímpicos y lo que tenga ese rol de diversión. La historia ha sido siempre invasión, esclavitud, feminismo… siempre ha desunido. La historia de la convivencia entre seres humanos es sangrienta. El mundo ha sido siempre una hiena”.

Para reforzar su argumento, Pellegrini estableció que “el fútbol no va a solucionar la parte que le toca hacerlo a la clase política. No tiene capacidad ni autoridad para hacerlo. La función del fútbol es unir. Chile hoy está muy dividido, pero juega la selección, la Roja, todo el mundo le apoya y no sé si el de al lado es comunista o de Pinochet. Eso no interesa”.