Toselli: “Al Nico Castillo lo conozco, hasta casi lo estaba esperando, pero no pasa nada más allá, le tengo mucho cariño”

Durante su presentación oficial como nuevo futbolista de Universidad de Chile, a Cristopher Toselli le preguntaron por la reacción que tuvo en redes sociales su excompañero en la UC Nicolás Castillo, quien fiel a su estilo de jugador-hincha lo cuestionó por firmar con los azules.

Y en su respuesta, “Hulk” dio cuenta de su reconocida mesura y le quitó dramatismo al asunto. “Con respecto al Nico, no me quiero desgastar respondiendo lo que publicó. Al Nico lo conozco hace mucho tiempo, le tengo mucho cariño, fuimos compañeros y lo conozco un poco. Entonces, no vale la pena referirme”, manifestó.

“A lo que sí me gustaría referirme es más a las cosas positivas, muchos excompañeros han hablado desde la buena onda, de lo profesional que soy… ellos entienden que esto es una profesión, un trabajo y que uno tiene que dar el cien por ciento en el lugar que le toque estar”, complementó.

Por lo mismo, el nuevo arquero de la U estableció que “no quiero entrar en polémica, pero también hay que destacar la buena onda de los jugadores. Al Nico lo conozco, hasta casi lo estaba esperando, pero no pasa nada más allá, le tengo mucho cariño y no va a cambiar eso”.

La recepción de los hinchas

Por otro lado, Cristopher Toselli dijo entender el ruido que su fichaje en la U ha provocado tanto en hinchas azules como cruzados. “El hincha es hincha, son pasionales y no me llama la atención lo que yo he generado o también Matías (Zaldivia), es como casi parte del folklore del fútbol”, comentó.

Eso sí, el portero de 34 años también apuntó que “las redes sociales todos las leen, pero siento que es un mundo chiquitito. Me ha tocado todos estos días gente de la U muy educada, muy respetuosa, deseándome la mejor de las suertes y de la Católica también, agradeciéndome por lo que yo pasé por el club”.

“Yo prefiero quedarme con eso, porque si empiezo a buscar gente que habla mal, la voy a encontrar, es parte de, por lo menos estos días han sido de comentarios muy respetuosos y muy positivos”, cerró.