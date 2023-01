Elías Figueroa recuerda su apoyo al “Sí” en el plebiscito de 1988: “En determinado momento estaba ahí, no quiero negarlo”

Elías Figueroa, quien por muchos es considerado como el mejor futbolista chileno de todos los tiempos, habló del vínculo con la política a lo largo de su vida.

En entrevista con Radio ADN, en el marco de la promoción de su biografía autorizada “Don Elías”, el mundialista en Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982 se refrió en particular a su apoyo al “Sí” en el plebiscito de 1988.

“No sé, hay cosas que uno no puede saber si sí o no. Pero en determinado momento estaba ahí, no quiero negarlo y cuando asumo, asumo”, declaró.

Además, el tres veces mejor jugador de América sostuvo que “nunca me he metido en las causas políticas, se dio en el momento, pero como dije estuve con la izquierda, con derecha, igual yo venía por Chile, por mi país, eso era lo que me importaba. Los chilenos siempre me trataron bien”.

Su amistad con Pelé

Por otro lado, Elías Figueroa tuvo palabras sobre Pelé, el mayor crack del fútbol de todos los tiempos, quien hace un par de semanas falleció a los 82 años, afectado por diversos problemas de salud.

“Éramos muy cercanos, tuve mucha amistad con él, lo invité a venir a Chile, me dijo al tiro que sí y gratis. Así era, de corazón, de cariño, no se quería ir porque lo atendimos muy bien. Conocí no solo al jugador, sino que además a la persona y era extraordinaria”, contó.