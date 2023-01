Arabia Saudita se vuelve flexible con Cristiano Ronaldo con las leyes del matrimonio

Cristiano Ronaldo está arrancando una nueva etapa en su carrera, al convertirse en jugador del Al-Nassr, equipo de la Primera División de Arabia Saudita.

Tras disputar varios años en Europa, compitiendo en los mejores clubes del orbe, el delantero tomó la decisión de arrancar una nueva faceta en su carrera.

Cristiano y su importante incursión en el balompié árabe

El lusitano firmó uno de los contratos más importantes en la historia del balompié mundial, al acordar un pago por 210 millones de dólares por temporada.

Cristiano será parte del club árabe hasta 2025, por lo que ganará una fortuna durante su estancia en el Medio Oriente.

Trato preferencial, pese a no estar casado

Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez no están casados, una situación que ha causado polémica en redes sociales, ya que en Arabia Saudita es un requisito para todas las parejas.

Sin embargo, las autoridades lo pasarán de largo y permitirán vivir al delantero lusitano sin problemas, así lo afirmaron dos abogados especialistas en el tema a la agencia de noticias EFE.

“Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito. Hoy en día ya no interfieren en este asunto”, sentenciaron.

Georgina Rodríguez y sus hijos también estuvieron en la presentación de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr 💛🔵 pic.twitter.com/docOydpIte — Blue (@BlueboyCR7) January 3, 2023

Este tipo de cambios llegaron en 2017, cuando Mohamed bin Salmán fue designado príncipe heredero, pues intentó dejar pasar de largo leyes que en este siglo son mal vistas.

A esto hay que agregar el trabajo hecho por el jefe de estado, quien ha intentado cambiar muchos estatutos, con la intención de modernizar el país, con miras en la obtención de varios eventos deportivos, pues pelearán por la organización de la Copa del Mundo de 2030.

En ese sentido, la llegada de Cristiano Ronaldo a la liga representa un golpe importante, ya que esperan que el lusitano sea embajador para conseguir ser sede del Mundial.