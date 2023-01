“Entiendo el dolor del hincha”: Juan Martín Lucero rompió el silencio para despedirse y aclarar su salida de Colo Colo

Luego de varios dimes y diretes con respecto a la relación del delantero argentino Martín Lucero y Colo Colo, finalmente fue el mismo quien publicó que se despide del equipo albo con una sentida declaración en su cuenta de Instagram.

A raíz de la mala salida del argentino del club albo, pese a que cuenta con contrato vigente, en una situación que explotó en el arranque de 2023. Faltaba la versión del futbolista, que había privilegiado el silencio, eso hasta ahora, porque reapareció diciendo su versión de los hechos.

En su cuenta de Instagram, Lucero expresó lo siguiente. “Colocolinos y colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron. Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen...”.

También se refirió al contrato que tiene con Colo Colo: “Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”, aseguró.

“Desde el momento uno dejé todo por el club y la camiseta, jamás me quejé o salió a la luz algo de mí. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos!!! Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo”, dijo como parte de su sentida despedida.