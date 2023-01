“Pato” Yáñez sin piedad contra Bouzat y Rojas: “Se abrieron las puertas del Monumental de una manera asquerosa”

Patricio Yáñez, exfutbolista y actual comentarista deportivo, manifestó una crítica despiadada contra los jugadores de Colo Colo Agustín Bouzat y Marco Rojas, quienes fueron titulares en el ataque del “Cacique” en la Supercopa ante Magallanes.

El campeón de la Libertadores 1991 con los albos sostuvo que tanto el “Chiqui” como el “Kiwi” no tienen la categoría necesaria para jugar en Colo Colo y, por lo mismo, apuntó contra el DT Gustavo Quinteros.

“De verdad lo digo con mucha humildad y respeto: no sé qué hacen Rojas y Bouzat en Colo Colo. De verdad no me explico, no me explico cómo es la evaluación que hace Quinteros para estos dos jugadores. Yo lo analizo bajo el punto de vista ofensivo, donde no aportaron absolutamente nada”, manifestó el “Pato” en el programa “Pierna Fuerte” de Agricultura TV.

“Que estén en un equipo como Colo Colo, es decir, se abrieron las puertas del Monumental de una manera asquerosa. Estos chicos, en otros planteles de Colo Colo, no los dejaban entrar ni al perímetro del Estadio Monumental”, continuó.

Tras ello, el exseleccionado nacional remarcó que “lo digo con respeto, sé que aportan al trabajo defensivo, todo lo que usted quiera ver en ellos dos, pero en verdad si Colo Colo quiere avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores o repetir el campeonato del año pasado, con estos dos chicos es muy difícil que pueda ser un equipo altamente competitivo”.

Cabe recordar que Agustín Bouzat y Marco Rojas llegaron a Colo Colo a mediados de la temporada 2022. El argentino ha sido titular permanente jugando como extremo por ambas bandas, mientras que el neozelandés-chileno progresivamente ha ido ganando espacio en el equipo estelar de “Cacique”, desempeñándose como puntero o mediocampista ofensivo.