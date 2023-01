Carlos Villanueva aclaró supuesta declaración ingrata con la UC: “Fue una sacada de contexto, pero fue mi culpa”

Carlos Villanueva, mediocampista de Magallanes, se refirió a un supuesto “desaire” que tuvo con Universidad Católica hace algunos años, a raíz de unas declaraciones que realizó sobre su carrera futbolística.

“Hablé con la U cuando jugaba en Medio Oriente. Fueron acercamientos, pero nada concreto. De Colo Colo también. Quedé con las ganas de jugar en un equipo grande, hubiese sido bonito”, manifestó el “Piña” a DirecTV en marzo de 2021, pese a que registró un paso por la UC en 2013.

Y tras la reciente conquista de la Supercopa con Magallanes, el experimentado futbolista brindó una entrevista a ESPN, en la que aprovechó de aclarar aquellos dichos. “Hay tres grandes, Católica es un equipo grande también”, partió manifestando.

“Fue una sacada de contexto, pero fue mi culpa. La pregunta fue si me gustaría haber jugado en la U o Colo Colo, y yo ahí empecé hablar y me explayé, y luego, para cerrar mi respuesta, dije que me hubiese gustado jugar en un equipo grande”, confesó.

En ese sentido, remarcó que “yo en ningún momento me di cuenta que había generado eso hasta que agarré el celular y vi que me gané sus buenas puteadas. Pero los tipos del programa, que estaban a cargo de las redes sociales, pusieron esa frase y no me ayudaron mucho”.