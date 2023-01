Claudio Palma avisa que tiene para rato relatando en TNT Sports: “He recibido mucho cariño de los nuevos jefes del canal”

Claudio Palma, rostro estelar de TNT Sports y quien el año pasado manifestó públicamente su deseo de dejar el relato, explicó que se mantendrá en sus labores en las transmisiones de la señal oficial del fútbol chileno.

En conversación con El Ágora, el popular relator declaró que “cuando yo había señalado en algunos medios que no quería relatar porque estaba agotado, hubo una conversación en la semana muy gratificante con Robert Nicholson y Sebastián Caballero, quienes me expresaron que querían que continuara al menos este año relatando el fútbol chileno en TNT”.

Justamente sobre aquella conversación con los ejecutivos de TNT Sports, el “Negro” comentó que “a ellos les encantaba la idea de que yo arrancara la temporada con Colo Colo-Magallanes. No lo esperaba, pero he recibido mucho cariño de los nuevos jefes del canal”.

Además, respecto la oportunidad de relatar el duelo entre Colo Colo y Magallanes por la Supercopa, Palma se mostró sorprendido y puso sobre la mesa su condición de hincha de la “Academia”.

“No esperaba relatar Magallanes-Colo Colo porque, increíblemente, fui al ascenso de Magallanes en el Roberto Bravo Santibáñez a Primera B (2010) y de ahí me reinserté en el equipo”, expresó.

Su vínculo con Magallanes

Al entregar mayores detalles respecto a su faceta de hincha, Claudio Palma aclaró que “mis afectos van más por Magallanes que por Colo Colo”. Tras ello, contó parte de la historia familiar que lo vincula con el primer campeón oficial del fútbol chileno.

“Me acordé de mi abuelo Osvaldo y de mi abuela Mercedes, quienes me esperaban con una cazuela y luego tomábamos desde Puente Alto ‘la Peñaflor’ para ver a los ‘Comandos’ de Eugenio Jara”, recordó.

Por otro lado, Palma reveló que intentó ser futbolista del conjunto “carabelero”. “Mi viejo me llevó al estadio por primera vez, pero los recuerdos que tengo de Magallanes son con mi abuelo Osvaldo. Él fue herrero de la CMPC y nos instalábamos a un costado de la bandita del equipo. Tengo una historia que me liga a la ‘Academia’, porque me prueba el profe ‘Pancho’ Grez y él me deja. Luego el que me echa es Roberto Spicto, a quien tiempo después lo veo y me dice: ‘Te hice un favor’”, contó.