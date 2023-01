Critican “feo desaire” a Chaleco López de periodista de Contigo en la Mañana en el aeropuerto

Técnicamente no fue un desaire malintencionado, pero así se vio en pantalla y las redes no perdonaron. Esto, porque la periodista Daniela Muñoz del matinal “Contigo en la mañana” de CHV estaba en el aeropuerto esperando la llegada de un hombre que se iba a reencontrar con su hermana, que no veía hace 36 años, pero, apareció de sorpresa el deportista Francisco Chaleco López, por lo cual no dudó en entrevistarlo tras su última participación en el Dakar.

Muñoz hizo honor a la frase el que mucho abarca, poco aprieta, debido a que justo cuando el piloto hablaba a la cámara, llegó Rolando, el hombre que esperaba hace varios minutos. La reacción, fue terminar de manera abrupta la conversación, dejando al piloto “con el gorro puesto”.

Todo pasó cuando grababan a los pasajeros que arribados desde España, cuando de imprevisto apareció el piloto, desatando el instinto periodístico de Daniela, quien no dudó en entrevistarlo. Ahí, López, igual de sorprendido al ver la cámara y un inusitado interés en su carrera, se colocó el jockey con su marca auspiciadora y se dispuso a responder muy entusiasta. Pero, justo cuando estaba calentando motores para contar de sus logros en el desierto de Arabia Saudita, donde terminó en quinta posición, apareció el hombre que esperaban y se llevó todo el interés.

“Que feo el desaire a Francisco “chaleco” Lopez”, escribieron en Twitter, compartiendo un extracto del video.

Si bien, el video de Twitter no muestra todo el contexto, la periodista estuvo varios minutos esperando la llegada de Rolando. “Ni a Arturo Vidal habíamos esperado tanto”, bromeó Jean Philippe Cretton, demostrando que más que un desaire, fue una mala coincidencia, porque justo salió detrás de López.

“El error fue pedirle cuña”

“No es un desaire, no lo estaba esperando Cagazo de la periodista al ir a buscar la cuña sabiendo que llegaba la persona que buscaban en cualquier momento”, “oye pero estaban esperando al hombre que aparece al final. Creo que el error fue pedirle cuña a López cuando la periodista sabía que en cualquier momento salía el hermano de Macarena (hermanos separados hace 36 años en las adopciones irregulares que se hacían en esos tiempos)”, comentaron en la red social, empatizando con la reportera.

“Yo estaba viendo esta tremenda historia de reencuentro de dos hermanos que no se conocían físicamente, eran dos personas anónimas pero no menos importantes. Siento que al chaleco Lopez al conocer la emotiva historia no le molesto , al contrario”, comentaron desde otra cuenta.

De igual forma, Chaleco alcanzó a decir: “un Dakar bien difícil, pero lo importante que lo sacamos adelante”.