Fabián Castillo aclara sus primeras declaraciones en Chile: “Me expresé mal, no eran las palabras adecuadas”

Fabián Castillo, nuevo delantero de Colo Colo, fue presentado este miércoles en el estadio Monumental, instancia que aprovechó para aclarar sus comentados dichos respecto de su presente fubtolístico, emitidos hace un par de días cuando llegó a Chile.

“No llego en un buen momento de mi carrera, pero pienso que es una linda oportunidad para volver a ser ese Fabián que la gente conoce y que le gusta ver jugar”, contó el atacante cafetero en su arribo al aeropuerto Arturo Merino Benítez el día lunes.

Y en conferencia de prensa realizada en la presente jornada, el futbolista de 30 años rectificó su comentario. “Me expresé mal, no eran las palabras adecuadas. Me refería a que tenía poca participación en los últimos seis meses, pero física y futbolísticamente me siento al 100%”, sostuvo.

“Fue por decisiones técnicas, pero estoy listo y preparado para afrontar este lindo reto. Me considero un buen jugador y espero plasmarlo dentro de la cancha”, complementó.

También contó cómo han sido sus primeras impresiones de nuestro país. “Estoy feliz de estar en el club más grande de Chile, orgulloso, espero estar a la altura de lo que representa el club en este país. Llevo dos días acá, salí a conocer un poco la ciudad y el taxista me contactó porque se me habían quedado los lentes ahí”, declaró.

Fabián Castillo ocupará la camiseta "17" en Colo Colo Foto: Photosport

“Tengo muy buenas referencias del club y desde que llegué no se han equivocado (…) Vamos a ir a por todo, es un club grande y está preparado para todo. El profe me quiere potenciar otra vez, espera que me sienta con toda la confianza y que pueda explotar”, agregó.

Sobre su cualidades, el nuevo atacante de los albos destacó que “soy un jugador arriesgado, me gusta encarar bastante e ir hacia adelante. Espero aportarle mucho de eso al plantel, quiero conocer rápido a mis compañeros para ir adaptándome al juego que quiere el profe”.