“Es el ser más deplorable”: Manuel Astorga critica en duros términos a Marcelo “Chino” Ríos

Manuel Astorga, expreparador físico y un hombre fundamental en el mejor momento del tenista, no se guardó nada al criticar tajantemente a Marcelo “Chino” Ríos en una entrevista que concedió a Radio Touch y que recoge La Tercera.

“Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”, dispara el expreparador físico tan sólo al recordar al deportista cuando se lo mencionan.

Periodistas especializados reconocieron a Astorga, en los años 96 y 98, como el mejor preparador físico del mundo. Al respecto, no obstante, señala: “yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos. Soy uno normal, un buen profesional, pero por haber trabajado con (Nicolás) Massú o con aquellos que ustedes no conocen”, subraya.

No soporto la vulgaridad

Ahondando acerca de los motivos de la animadversión con el tenista, Astorga es franco. “No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título”, asevera.

“Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, aseguró el profesional.

El exentrenador profundizó en el origen del conflicto al recordar un nombre. A su juicio, el Chino Ríos “siempre se subyugó hasta que aparece un monigote en el sistema que es el señor Luis Lobo. Putero y borracho. Simple. Así de corta. Todo lo que me costó generar durante ocho años...”, lamentó durante la conversación en la radio.