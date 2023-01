Papá de Cristián Zavala se lanza con todo: “Todos saben lo que pasa en Colo Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando”

Cristián Zavala vive días de profunda incertidumbre. Tras un 2022 de escasa continuidad en Colo Colo, el extremo de 23 años solicitó salir de Macul para encontrar regularidad en otro equipo. En ese contexto apareció Curicó Unido con una propuesta, la que finalmente fue rechazada por la directiva del “Cacique”.

Ya sin aquella chance para emigrar a la Séptima Región y con un panorama poco auspicioso en el elenco comandado por Gustavo Quinteros, Zavala no tiene mayores certezas respecto a lo que será su 2023. Ante ello, su padre alzó la voz y dejó duros recados.

“A mí no me gusta mucho opinar porque todos piensan que por ser el papá lo veo de cierta forma, pero luego de conversar con mis conocidos todos concordamos. En Melipilla a Cristián le dieron toda la confianza y él se soltó, explotó como jugador y ahí se pudo ver todo el rendimiento que podía dar”, declaró Cristán Zavala padre, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Luego, el padre del extremo que deslumbró con Melipilla en 2021 apuntó contra Gustavo Quinteros. “Acá todo parte por el técnico que no le entrega la confianza. No es solamente un partido para que demuestre algo. Hay gente a la que le han dado diez y hasta veinte partidos y han seguido bancándolos, pero no ha sido el caso de Cristián”, manifestó.

Zavala padre fue más allá y estableció que existe un patrón común entre distintos jóvenes que no han recibido mayores oportunidades en Colo Colo bajo el mandato técnico de Gustavo Quinteros.

“Es cosa de escuchar al papa de Williams Alarcón y está todo dicho, no me gusta polemizar a mí. Todos saben lo que pasa en Colo Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando porque no están surgiendo. Lo más probable es que arranque el Joan Cruz, ya arrancó Willy Alarcón. Y lo malo es que los chicos tienen condiciones y no se están aprovechando”, sostuvo.