WrestleMania 21, el evento que cambió la vida de Batista

Batista se convirtió en uno de los luchadores más importantes de la época contemporánea en WWE, al grado de que fue de los tipos más aclamados por la audiencia.

Sin embargo, en la cúspide de su carrera, Dave tomó la decisión de apartarse del cuadrilátero, pues quería cumplir su sueño de convertirse en actor de Hollywood.

WrestleMania 21, el momento más importante en la carrera de Batista

A varios años de tomar esa decisión, Batista lo logró, ya que tiene una carrera repleta de éxitos en la pantalla grande.

Incluso, su camino en la actuación es más destacado que el de otros estetas, pues es uno de los hombres más solicitados por los directores de cine.

Un punto medular en la carrera de Dave fue WrestleMania 21, el evento que lo ayudó a convertirse en una leyenda de WWE.

Aquella noche, Batista enfrentó a Triple H, uno de los luchadores más importantes que han pisado el ring de la empresa estadounidense.

El esteta rememoró esa lucha ante Triple H

Pero el originario de Washington DC llegó con el público de su lado; además, se había preparado para llegar a la cumbre de su carrera, por lo que estaba listo para ser el nuevo rey de la compañía.

Y así lo fue, Batista dio uno de sus mejores combates, demostró que tenía las tablas para comandar la empresa y derrotó a Triple H.

La audiencia lo ovacionó, conscientes de que sería el tipo que llevaría las riendas de la empresa, como el máximo monarca.

“WrestleMania 21 fue muy especial. Pasó tan rápido, de ser un chico en la parte de atrás para el que nunca tuvieron grandes planes, a convertirme en el hombre principal de la compañía, ser el estandarte, a tener el título.

“Mucha responsabilidad llegó con ello. No estaba preparado. No listo preparado para lo que venía. Triple H fue mi mentor, me educó lo mejor que pudo hasta entonces. Llegó un punto donde estaba en lo más alto y tuve que ir por mi cuenta”, comentó Batista.