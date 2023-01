Sebastián Luchsinger y su nueva vida como recolector de basura: “Me he encontrado con varios conocidos que han dado vuelta la cara”

Tras varios meses de no encontrar trabajo en el rubro de toda su vida, el popular relator deportivo Sebastián Luchsinger decidió buscar empleo en otros ámbitos y fue así como comenzó una nueva etapa en su vida desempeñándose como recolector de basura en Santiago.

Todo partió cuando fue despedido de Radio Bío-Bío en 2020. Luego de aquella desvinculación, “Tatán” optó por salir de Santiago e irse junto a su esposa, Catalina Ivanovic, a probar suerte su natal Chillán.

“Como chillanejo partí con la Cata para empezar una nueva aventura. Tuve la posibilidad de trabajar en un radio, pero allá los dueños de los programas deportivos son el relator y el comentarista, las opciones no eran muchas”, contó.

Ante aquel adverso panorama, el “Narrador de los sueños” decidió retornar a la capital, donde se le presentó la opción de relatar partidos de la Primera B en las transmisiones de TNT Sports.

“Ya de vuelta en Santiago, gracias a una gestión de mi amigo Claudio Palma, me llamaron de TNT Sports. Me trataron súper bien. Fueron muy respetuosos conmigo y la gente me brndaba su felicidad de poder estar de vuelta relantao. Incluso fui trendic topic con mi retorno. Pero terminó la fase regular. El último partido que relaté fue Wanderers con Santa Cruz, donde hice dupla con Gonzalo Fierro”, comentó.

Luego vino un período de cesantía y con ello la decisión de buscar trabajo fuera del mundo del relato, en el que estuvo inmerso durante 40 años. “Comencé a dar la vuelta llamando a colegas, amigos y a todas las radios y me di cuenta de que tienen sus equipos llenos. No había chances”, sostuvo.

De dicha manera, Luchsinger comenzó a trabajar como recolector de basura. “Comencé a buscar en otras cosas y me encontré con una labor preciosa, linda. Y no tengo vergüenza en contarlo, porque después de todo es un trabajo digno, en el que he conocido gente valiosa”, explicó.

“Trabajar como recolector de basura me ha servido para darme cuenta de que hay seres invisibles que hacen una pega vital como recoger la basura. A mí me toca hacerlo, como también lavar las calles”, agregó.

En la misma línea, el exrelator de Radio ADN y Bío-Bío, entre otras emisoras, expresó que “me levanto a las 4 de la mañana y voy contento. Muchas personas miran con recelo este trabajo. Incluso me he encontrado con varios conocidos que han dado vuelta la cara cuando me han visto recoger la basura o lavar las calles de Santiago.

“Ahora no hay sueños”

Sobre lo que ha significado este radical cambio laboral, Sebastián Luchsinger manifestó que “obvio que uno piensa cosas y recuerda todo lo que vivió. Pero no me da vergüenza en contar que soy recolector de basura. Trato de hacer bien mi pega”.

En cuanto un posible retorno al mundo de las comuniciones, “Tatán” declaró lo siguiente: “A mí me decían el Narrador de los Sueños Ahora no hay sueños. Solo vivo el día a día. No escucho deportes ni veo los bloques deportivos porque me da mucha pena y nostalgia. Ahora mi voz sigue intacta, pero uno entiende también que hay chicos nuevos. Mi pica el bichito de tomar el micrófono y relatar”.