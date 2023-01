“Hasta que alguien no meta el culo entre los centrales”: la didáctica explicación de Borghi sobre el sufrimiento futbolístico de la U

Universidad de Chile tuvo un amargo debut en el Campeonato Nacional 2023, al caer por 3-1 como local en Santa Laura ante Huachipato, en un partido marcado por las fallas defensivas del cuadro azul.

Los dirigidos de Mauricio Pellegrino mostraron severas falencias a la hora de contener los ataques del rival, por ello los centrales Matías Zaldivia y Nery Domínguez fueron blanco de críticas.

Justamente este último recibió un duro comentario de parte de Marcelo Vega en “Todos Somos Técnicos”. El “Toby” sostuvo que el partido ante Huachipato fue el peor del argentino con la camiseta de la U.

Ante ello, Claudio Borghi tomó la palabra y manifestó que los problemas defensivos de la U no pasan necesariamente por el rendimiento de Zaldivia o, en este caso, Domínguez.

Y con una didáctia explicación, el “Bichi” advirtió que la U lo seguirá pasando mal en materia defensiva si es que no existe un volante de corte que colabore con los centrales.

“Hasta que alguien no meta el culo entre los centrales (la U seguirá sufriendo). Si un mediocampista no te ayuda... porque en el gol, Domínguez no salió a la derecha tratando de cubrir el medio”, estableció el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

“Si tú tienes un volante central que se meta ahí, él se puede mover a los costados”, complementó Borghi, al remarcar que Domínguez puede aportar con otros movimientos si cuenta con un hombre de corte en zona media que ayude en la recuperación.