“No me tentó el ofrecimiento”: Fabián Cerda reveló sus motivos para rechazar una propuesta de la U

Durante el presente mercado de fichajes, Universidad de Chile entabló conversaciones con distintos arqueros y finalmente el elegido fue el experimentado Cristopher Toselli. Pero entre los porteros contactados también se encontraba Fabián Cerda.

El arquero de 33 años, figura fundamental en la campaña histórica de Curicó Unido en la temporada 2022, recibió una propuesta por parte del cuadro azul, sin embargo el ofrecimiento realizado no terminó por convencerlo.

“El tema de la U, sí. Tuve un llamado de Universidad de Chile, pero la verdad que no me tentó el ofrecimiento y no iba a perder todo lo que he logrado en Curicó por ir a Universidad de Chile”, expresó Cerda, en conversación con “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

En la misma línea, el portero formado en Universidad Católica contó que tras ser contactado desde la U, la directiva de Curicó Unido aceleró gestiones para extender su vínculo.

“Acá apenas me llamaron de la U se pusieron en contacto conmigo, me ofrecieron un año más de contrato y la verdad que ni siquiera la dudé. Me senté a extender mi contrato y a mejorar el tema monetario”, declaró.

Por lo mismo, Fabián Cerda recalcó lo bien que se siente en el conjunto de la Séptima Región. “Curicó se ha portado un siete conmigo, la dirigencia, la hinchada sobretodo, el cariño y valorizan mi trabajo. Eso me hace estar mucho más tranquilo y cómodo en Curicó”, manifestó.