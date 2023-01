Otra apuesta cruzada: la U tendría en carpeta a Felipe Gutiérrez

Felipe Gutiérrez, mediocampista chileno que hace unos días rescindió su contrato con Universidad Católica por no estar en los planes del director técnico Ariel Holan, estaría en la órbita de un clásico rival del cuadro cruzado.

Según informó En Cancha, Universidad de Chile tendría en carpeta al exseleccionado nacional, ya que buscaría reforzar su mediocampo luego de las falencias que evidenció en la dura derrota ante Huachipato por 3-1 en el estadio Santa Laura, en un duelo válido por la fecha 1 de Campeonato Nacional 2023.

Este resultado habría calado hondo en la escuadra comandada por Mauricio Pellegrino, quienes preliminarmente habían decidido cerrar su plantel y darle fuerza al medio terreno con Jeisson Fuentealba, canterano del “Romántico Viajero”.

No obstante, el joven mediocampista se encuentra disputando el Sudamericano Sub 20, por lo que llegaría al país apenas el 8 de febrero, fecha en la que cierra el libro de pases en el fútbol chileno. He ahí la urgencia de la directiva azul.

El factor que llama la atención de Gutiérrez para Azul Azul es su condición de agente libre, pero hay otro que generaría dudas, que es precisamente su presente deportivo. Al no haber sido considerado por Ariel Holan, no ha sumado los minutos necesarios para asumir un puesto de titular.

Igualmente, Gutiérrez tendría ofertas desde Unión la Calera y Peñarol, por lo que los azules no tendrían tarea fácil si es que se deciden por ofertar por su carta.