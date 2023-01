Madre de Darío Osorio explica cómo va guiando al crack de la Roja Sub 20: “Tenemos que contenerlo. Y si se equivoca, también decirle”

Más allá del pobre desempeño que ha mostrado la Roja Sub 20 en el Sudamericano que se está llevando a cabo en Colombia, Darío Osorio ha exhibido condiciones que lo ratifican como una de las grandes joyas del fútbol chileno.

Osorio y su socio Lucas Assadi llegaron al Sudamericano como las principales figuras de Chile, sobre todo tras alzarse como salvadores de la U en la compleja temporada 2022 de los azules. Sin embargo, la madre del oriundo de Hijuelas hizo un llamado a la mesura al respecto.

“Esos son apodos que ellos no se pusieron. Se los colocaron nomás y ellos asumen. Darío no habla con nadie, no da entrevistas. Es súper bajo perfil. Afortunadamente no lee tantos comentarios, soy yo la que leo y me mortifico”, declaró Alicia Osorio en entrevista con LUN.

“Le pregunto qué piensa y me dice: pienso en jugar, no lo hago para salvar al equipo, juego lo que he aprendido nomás. Pero no tienen por qué cargar esa mochila”, complementó la madre del promisorio futbolista que el año pasado tuvo una oferta concreta para marcharse al Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra.

Justamente sobre lo que acarrea cargar esa “mochila”, Alicia explicó cómo ella en su condición de madre va guiando a su hijo. “Tenemos que contenerlo. Y si se equivoca, también decirle. Por ejemplo, yo le digo ‘Darío, de verdad andái caminando, se nota y se ve feo’. No porque sea su mamá tengo que decirle que jugó excelente. Antes del partido con Bolivia también hablamos. Le dijimos que tenía que enfocarse, no cometer errores como ganarse amarillas por reclamos”, contó.

El futuro de su hijo

Por otro lado, Alicia Osorio tuvo palabras acerca del futuro de su hijo, quien en el Sudamericano Sub 20 de Colombia es uno de los jugadores que genera más interés entre los scouting de clubes europeos que buscan talentos jóvenes en este tipo de competencias.

“El año pasado, cuando tuvo la propuesta real, pensamos en irnos con él. A ojos cerrados. Era terrible que estuviese solo en Santiago, así que en otro país y tan lejos no. Nos iríamos hasta que se acostumbre. Pero por el momento, Darío solo quiere jugar. Quiere seguir en el Sudamericano y volver a la U. No anda pensando en irse”, manifestó.