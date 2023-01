Revelan los duros inicios de Fabián Castillo en el fútbol: “Hubo que educarlo en todo lo básico, también estuvo con una familia sustituta”

Fabián Castillo, uno de los fichajes de Colo Colo para la temporada 2023, tuvo que enfrentar duras adversidades en sus inicios en el fútbol, a raíz de la severa vulnerabilidad en la que vivía en su natal Caullal, pueblo perteneciente al municipio de Candelaria, a 30 kilómetros de Cali.

Así lo dio a conocer Hernando Arias, encargado de las divisiones inferiores del Deportivo Cali desde 2005, quien desde dicho rol cumplió un rol de formador del nuevo atacante del “Cacique”.

“Es auténtico. Llegaba a un partido y todo el mundo pensaba que era titular, pero le decía al profe que no lo pusiera porque no amanecía bien. Él era todo así y ese desparpajo en la cancha lo aprovecha muy bien, hace cualquier locura. Pero es colectivo, sabe jugar, pero que se la tiren al espacio, él gambetea, gira y se arranca. Es muy habilidoso”, contó Arias sobre Castillo en diálogo con Radio ADN.

Sobre los inicios de Castillo, explicó que “vivía en condiciones muy difíciles, no había agua. Asistía al colegio, pero no había avanzado mucho. Lo mandamos a una escuelita que le quedaba más cerca. Siempre llamó la atención por lo rápido, su picardía y simpatía. Nosotros traemos jugadores a los 14 años, pero a él lo tuvimos que traer a los 12 porque las condiciones en que vivía eran complicadas. Acá hubo que educarlo en todo lo básico, estuvo también con una familia sustituta en Cali. Nunca conocí a sus padres, sólo a su abuela”.

Colombia, Estados Unidos y Chile

Tras debutar en el primer equipo de Deportivo Cali a los 17 años, Fabián Castillo tuvo un rápido ascenso y por ello rápidamente partió a la MLS de Estados Unidos, donde fichó por el Dallas FC.

Sobre aquella etapa en Norteamérica, Hernando Arias recordó: “Todos los años me pasaban los informes de que no se portaba bien, que tenía poco peso, pero lo aguanté siempre para que se quedara. Ahora es ciudadano americano, estuvo a punto de jugar por ellos. Es un jugadorazo, es una excelente persona y jugador”.

Sobre lo que viene para Castillo en Colo Colo, su formador mostró optimismo. “Es un jugador rápido, en cualquier parte del mundo se va a destacar. En Chile se juega bien al fútbol, no es fútbol de punta para arriba, creo que le puede aportar espectáculo y rendimiento. Está en una edad de experiencia, no se ha lesionado, es pura fibra. Puede no estar en forma y no acumula grasa. Puede aportar mucho fútbol, goles, él es un espectáculo verlo jugar”, comentó.