Pato Cornejo sigue esperanzado ante la posible clausura de su club: “Confío en el Gobierno y el Ministerio del Deporte”

El legendario jugador de tenis, Pato Cornejo, atraviesa un difícil momento con su club deportivo que lleva su nombre. Debido a la crisis que generó la pandemia, el recinto acumuló una deuda de casi mil millones de pesos.

A pesar de haber pagado 650 millones, el Ministerio de Bienes Nacionales, que es dueño de la propiedad, no les permitió seguir administrando ni adjudicarse otra licitación. El 31 de enero es la última fecha para cerrar el club deportivo.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el “Corazón de Chile” se refirió a esta compleja situación por la que está atravesando, pero sin perder el optimismo. “Esto es igual que un partido de tenis: hay que jugar hasta el último punto”, sentenció.

“Confío en el Gobierno y el Ministerio del Deporte. Sigo pensando que nos van a ayudar. Creo que habrá, en algún minuto, alguna solución que nos deje a todos contentos”, declaró Cornejo al medio. “Posiblemente se cierre el club, pero tengo la esperanza de que se volverá a abrir”, agregó.

El deportista cree estar preparado para el cierre del recinto, pero no a un cien por ciento. “Este club es parte de mi cuerpo, mi niñez, de cuando comencé a jugar tenis que se convirtió en una pasión. El tenis lo tengo bajo la piel”, afirmó.

“Muchos deportistas no reciben una jubilación que les permita estar tranquilos”

Pato Cornejo no tiene en la mira la jubilación, afirmó que mientras tenga raquetas y sus piernas funcionando, no dejará su pasión. “Solo cuando ocurra algo muy importante que me diga: Pato, hasta aquí no más llegamos”, señaló.

Él comentó que su vida laboral la empezó a los 10 años cuando ayudaba a su padre en el club de tenis de Quinta Normal. Su disciplina la mantiene hasta el día de hoy, llega al club a las 7 de la mañana y trabaja incluso domingos y festivos.

Ante la consulta si es que necesita la continuidad del club para su estabilidad económica, él señaló que sí, ya que como muchos adultos mayores, su jubilación no le alcanza. “Entre más viejo, más caros los remedios. Si me pregunta, le respondo que tengo que trabajar. No puedo decir que no trabajo más (...) no me puedo dar ese lujo”, señaló.

Esta situación se repite entre muchos deportistas, de acuerdo a lo señalado por el “Corazón de Chile”. “Muchos deportistas no reciben una jubilación que les permita estar tranquilos. Uno estaba trabajando para ser mejor tenista, no solo para tener una vida mejor, sino que también por la familia y el país”, indicó.

Pato Cornejo señaló que nunca pidió ayuda para desarrollar su carrera, pero ahora espera que lo ayuden en este momento de necesidad y para salir en alto de su larga trayectoria en el tenis. “Confío en que el Gobierno hará algo para que mi carrera no termine”, afirmó.