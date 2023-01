“No me gustó lo que hice”, Messi recordó el famoso ‘¿qué mirás, bobo?’ en el Mundial

La Selección de Argentina se llevó el respeto de propios y extraños. Aquel 18 de diciembre quedará en la retina de los fanáticos de la ‘Albiceleste’ y del propio Lionel Messi, pues se levantó el ansiado título tras 36 años de espera. Ante Francia en los penales, ‘Dibu’ Martínez brilló y la eficacia de los sudamericanos fue mayor.

Eso sí, en partidos previos, tras eliminar a Países Bajos en cuartos de final, Lionel Messi vivió el partido con una ‘calentura’ que poco se ve de él. Es más, se le recuerda por un ‘encontronazo’ en zona de prensa con Wout Weghorst, quien solo le pedía un saludo y el ‘10′ le contestó: “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’lla, bobo”.

Por supuesto, esto le dio la vuelta al mundo y pasó a ser casi que un motivo más para hacer marketing. A pesar de todo y con la cabeza fría, el propio Messi no se siente muy orgulloso de ello.

¿Qué dijo Messi sobre ese suceso?

La estrella argentina habló con el conductor Andy Kusnetzoff, por primera vez desde que se coronó campeón del Mundial de Qatar. En dicha entrevista, confesó que no le gustó nada su respuesta.

“No me gustó el ‘Andá pa’llá”. No estaba nada pensado y no me gusta dejar esa imagen. Son momentos de tensión, nerviosismo”, señaló Messi, quien milita actualmente en el París Saint-Germain.

Adicionalmente, hubo otro suceso al terminarse el partido, cuando ‘Leo’ encaró a Louis Van Gaal y le hizo una seña del ‘Topo Gigio’. Él tampoco se sintió orgulloso de haberlo hecho, ni tampoco se trataba de alguna ‘pulla’ hacia él por su pasado con Juan Román Riquelme.

“El Topo Gigio salió en el momento. No lo pensé. Mi compañeros me hablaban de lo que había dicho Van Gaal para picarme”, indicó.

Lo cierto es que Messi ‘calló bocas’ y se instaló en la cúspide de ídolos, puesto que solo le faltaba el título mundial para consolidarse como uno de los jugadores más importantes de la historia.