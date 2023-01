Valdivia muy duro con Assadi y Osorio: “Fueron infantiles, no fueron serios, entiendo lo que les pasó porque a mí también me pasó”

Al comentar lo que fue el fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se lleva a cabo en Colombia, Jorge Valdivia fue especialmente duro con los jugadores Lucas Assadi y Darío Osorio, quienes llegaron al certamen como las dos grandes figuras del plantel comandado por Patricio Ormazábal.

El “Mago” estableció que los dos promisorios futbolistas de la Universidad de Chile perdieron una inmejorable oportunidad para dar un salto cualitativo, sobre todo por el antecedente de llegar al Sudamericano siendo pilares en la compleja campaña de la U en la temporada 2022.

“Tuvieron una oportunidad gigantesca, primero Osorio de no costar 5 millones de dólares, sino 15 millones. Fueron infantiles, no fueron serios, entiendo lo que les pasó porque a mí también me pasó, cuando te dicen ‘tú eres bueno’, ‘eres uno de los llamados a asumir responsabilidades’, te crees superior al resto, te mareas, te confundes, te crees mejor que el entrenador, te crees con el derecho de insultar al entrenador, te crees con el derecho de faltarle el respeto a tus compañeros”, partió planteando el exseleccionado nacional en la edición de este lunes de “Los Tenores” de Radio ADN.

“A mí me pasó, ellos perdieron una oportunidad tremenda de haber vuelto al país con otro estatus, perdieron la oportunidad de meter a Chile a un hexagonal después de muchos años. Son dos tremendos jugadores, con una proyección extraordinaria, que hace rato no se ve en un futbolista chileno desde Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas”, complementó.

En cuanto a lo que viene para Assadi y Osorio, Valdivia manifestó lo siguiente: “Más allá de lo que pueda pasar con ellos dos, yo les aconsejaría, si me lo permitiesen, que trabajen, que entrenen, que vuelvan a ser humildes y, como decía el profesor Sampaoli, que se acuerden del amateurismo”.

Jorge Valdivia Foto: Captura Radio ADN

“Creo que eso es muy importante para jugadores jóvenes y los pongo a ellos dos como ejemplo, porque fueron dos jugadores que dejaron pasar una oportunidad tremenda de volver al país con un estatus totalmente distinto. Ellos se fueron con un estatus de haber cargado una mochila pesadísima en la campaña de la U y ahora vuelven como uno más de los que fueron a participar en la Sub 20. Como consejo: que vuelvan a ser humildes, que vuelvan a trabajar, porque esos cinco millones los van a triplicar”, cerró.