Cristián Zavala hace sus descargos tras su paso por Colo Colo: “Hay muchas cosas que no entiendo”

El futbolista Cristián Zavala, quien en la temporada 2023 jugará a préstamo en Curicó Unido, se refirió a lo que fue su 2022 en Colo Colo, donde no pudo alcanzar mayor continuidad.

“Hay muchas cosas que no entiendo. Nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido contra La U y después no fui citado más”, declaró a DirecTV el atacante que a comienzos de 2022 se convirtió en jugador de Colo Colo, luego de un gran 2021 en Melipilla.

En la misma línea, el extremo de 23 años reveló parte de una conversación que tuvo con el DT Gustavo Quinteros, al momento de despedirse del plantel del “Cacique”. “Esperé la conversación con Quinteros. Cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dio”, contó.

“Sigo con psicólogo, sigo mejorando y con gente que me hace bien. Quizás no era el momento de estar en Colo Colo, lo sentí como una pasión, pero esto me va a servir mucho, tuve la posibilidad de levantar dos copas”, complementó.

Más allá de lo que fue su paso por Colo Colo, Cristián Zavala remarcó que ya está totalmente mentalizado en los desafíos que tendrá con Curicó Unido en 2023, incluida la histórica participación en Copa Libertadores por parte del equipo de la Región del Maule.

“Ya tengo mi mente puesta en Curicó. Hoy entrené con el grupo, estoy para estar el viernes”, declaró.