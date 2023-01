Madre de Darío Osorio da a conocer los motivos por los que decidieron rechazar la millonaria oferta del Milan

En las últimas horas se hizo oficial que Darío Osorio, promisorio futbolista de Universidad de Chile, permanecerá en el conjunto azul y no se marchará al poderoso AC Milan.

Ante ello Alicia Osorio, madre de “La Joya de Hijuelas”, reveló los motivos que empujaron la decisión, por parte de su hijo y de la U, de rechazar la millonaria propuesta del actual campeón de Italia.

“Yo quiero que él siga creciendo en la U, que se desarrolle. Hay hartas cosas que tiene que seguir aprendiendo. Siempre lo hemos dicho, estamos agradecidos del club por lo que le han dado; que lo refleje y lo devuelva”, declaró la madre de la promesa azul, en entrevista con Radio Agricultura.

En cuanto al estado de ánimo de su hijo lugo de esta determinación, Alicia Osorio comentó que “él no habla con nadie, es como lo ven en la tele, siempre está callado y parece que anda serio, pero esa es su personalidad. Ni yo sé qué pasa por su cabeza”.

Además, la madre del jugador de 19 años aprovechó de entregar su parecer sobre lo sucedido con la “Rojita” en el Sudamericano de Colombia. “Todos esperábamos más de la Sub 20 y yo como mamá también, pero no se dio. Esto no se acaba acá, son jóvenes, pero si los matan a esta edad, qué les espera cuando sean más grandes”, estableció.

“No estamos apurados”

En la misma línea, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, entregó la postura de Universidad de Chile respecto a Darío Osorio y el interés que han mostrado distintos clubes de Europa.

“Muchos clubes del extranjero se han acercado mostrando interés por él, pero la valorización que nosotros tenemos de Darío es alta, por sus características, nivel y crecimiento que ha mostrado”, sostuvo.

“No estamos apurados en que salga, creemos que será una pieza muy importante en el proyecto deportivo. Darío Osorio está contento acá, quiere seguir creciendo como jugador y cuando lleguen ofertas las iremos analizando”, complementó.