“Me encanta que me puteen”: la particular revelación de Patricio Rubio en la previa del duelo ante Colo Colo

Colo Colo y Ñublense animarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 3 del Campeonato Nacional 2022. Y en la previa de aquel compromiso que se disputará en el Estadio Monumental, el goleador chillanejo Patricio Rubio hizo una particular revelación.

En conversación con “Pelota Parada” de TNT Sports, el “Pato” reconoció que siempre vive de manera especial cada enfrentamiento ante el “Cacique”, club en el que se formó y vivió su debut profesional.

“Me encanta que me puteen, que me griten, que me tiren cosas... Me encanta. Siento que ando mejor, me gusta jugar con todo en contra. Ojalá haya público también, estuve leyendo por ahí que los podían suspender, pero sería lindo jugar a estadio lleno”, declaró Rubio con miras al partido que se jugará este lunes 6 de febrero en Macul.

En ese contexto, al delantero que vivió grandes temporadas defendiendo la camiseta de la U le preguntaron por su insulto favorito en ese contexto de adversidad que él mismo describió. “¿Se puede decir o no? Guatón cu.... Perdón”, contestó el delantero de 33 años.

Y justamente sobre su propia contextura física y la de sus compañeros en Ñublense, Patricio Rubio entregó un comentario cargado de humor. “Tratamos de cuidarnos mucho, porque ya nos hacen memes todas las semanas: Que Ñublense es una longaniza más, que se les va a reventar la polera. Así que nos molestan bastante en redes sociales al equipo”, dijo entre risas.