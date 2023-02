Madre de Gabriel Suazo revela el especial interés de su hijo por aprender francés: “Es un cabro súper mateo, no le cuestan mucho estas cosas”

En su tan anhelada primera experiencia en el fútbol de Europa, Gabriel Suazo no quiere descuidar ningún detalle. Por lo mismo, junto con su adaptación deportiva, el ahora jugador del Toulouse se ha preocupado de redoblar sus esfuerzos para aprender francés.

Así lo reveló su madre, Marcela Urbina, quien explicó que el excapitán de Colo Colo tiene decidido tomar clases de francés más allá de las que ya le brindan en su club.

“Está en clases en el club, tiene un profesor, pero es más que nada para enseñarle a decir cosas puntuales en las conferencias. Gabriel igual quiere tomar un curso aparte junto a su señora, de fracés e inglés, porque se dieron cuenta de que el inglés es un idioma universal”, contó la mamá del futbolista chileno, en conversación con Las Últimas Noticias.

“Ya había estudiado inglés cuando salió de cuarto medio y no tuvo problemas. Es un cabro súper mateo, no le cuestan mucho estas cosas. No cre que esta sea la excepción”, complementó.

La vida en Francia de Gabriel Suazo

En cuanto a aspectos cotidianos de la vida de su hijo en Francia, Marcela Urbina explicó que recientemente se instaló en una casa, en la que está viviendo con su pareja, Gabriela Rojas.

“Está feliz porque llegó la Gabi con sus dos perritos, Gon y Killua, hace unos días. Viven en una casa bien bonita, cerca del estadio. Es grande, precisamente para que los perros tengan espacio”, dijo.

“En general hablamos de cómo está, de cómo va la adaptación. Me dice que no le ha costado, que la gente es súper acogedora. Además se hizo amigo de un jugador brasileño, Rafael Ratao, quien habla bien español, así que no ha tenido problemas”, agregó.

Cabe destacar que el miércoles de esta semana, Gabriel Suazo tuvo su estreno como titular con el Toulouse, en la sólida victoria 4-1 como local sobre Troyes por la Ligue 1. Mañana sábado, “Gabi” y su equipo tendrán un desafío mayor, pues tendrán que visitar al poderoso Paris Saint-Germain.