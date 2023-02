Fabián Orellana quiere la Kings League en Chile: “La podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero”

Tras ser recibido como estrella y mostrar luces de su talento en su primera participación en la Kings League, el futbolista chileno Fabián Orellana quedó tan entusiasmado que incluso se atrevió a manifestar públicamente su deseo de traer este mediático certamen a nuestro país.

“En Chile gustan estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho. Cuando se enteraron de que yo venía, todos mis amigos me escribieron, la gente que no me conoce y los periodistas igual”, expresó el “Histórico” en conferencia de prensa, luego del triunfo 3-2 de su equipo, el xBuyer Team, sobre 1K Fútbol Club, elenco que pertenece al español Iker Casillas.

Por lo mismo, el exseleccionado nacional llenó de elogios a la competencia organizada por la productora Kosmos, propiedad de Gerard Piqué. “Por como lo están practicando y lo están haciendo, no sé si habrá un techo. Hacen participar a la gente y todo el mundo opina, tanto el periodismo como los que no juegan”, estableció.

En base a lo anterior, el delantero que tuvo un amargo paso por Universidad Católica recalcó su deseo de traer a nuestro país esta innovadora competencia. “Ojalá lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero”, planteó.

A sus 37 años y luego de poner fin de manera anticipada a su contrato con la UC, Fabián Orellana se encuentra en condición de agente libre. Hasta el momento no se ha pronunciado respecto a un posible retiro, sin embargo su intención sería dar por finalizada su carrera.