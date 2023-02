“Lo sacó de quicio”: desclasifican berrinche de Alexis Sánchez tras fuerte encontrón con Gary Medel en Brasil 2014

Un desconocido episodio para la opinión pública sobre la interna de la Roja se dio a conocer en las últimas horas, con Alexis Sánchez y Gary Medel como protagonistas.

Se trata de un fuerte encontrón que tuvieron ambos jugadores en pleno desarrollo del Mundial Brasil 2014, situación que terminó con un berrinche por parte del actual delantero del Olympique de Marsella.

Iván Pardo, futbolista que recientemente anunció su retiro y que fue sparring de la Roja en aquella Copa del Mundo, desclasificó este capítulo que involucró a dos grandes estandartes de la Generación Dorada.

“Lo recuerdo bien. Gary le recriminó una jugada a Sánchez y él le contestó. En ese momento, Medel lo empieza a putear y ahí Alexis se choreó. Agarró su camiseta con el peto y lo botó. Se fue del entrenamiento”, contó Pardo en entrevista con AS Chile.

“(Alexis) se fue. Todos después le pedían que por favor volviera a entrenar, pero él no quería. Estábamos atónitos. (Jorge) Sampaoli y (Sebastián) Beccacece no lo podían creer”, continuó.

Iván Pardo fue seleccionado Sub 20 Foto: AgenciaUNO

Pardo, quien surgió de las inferiores de O’Higgins y fue seleccionado Sub 20, detalló que “después, se acercó Jorge Valdivia a conversar con Alexis Sánchez y le dijo que no estaba bien que se fuera del entrenamiento. Pero Sánchez no quería saber de nada”.

Para finalizar, el ahora exfutbolista de 27 años relató que “Gary lo sacó de quicio. Después se notó que todo quedó ahí. Que no se arrastraron con la enemistad”.