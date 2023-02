Encendida discusión entre Guarello y “Pato” Yáñez por el Mundial 2030: “Los viejos de antes de la FIFA robaban, pero por lo menos hacían bien los mundiales”

A propósito del lanzamiento oficial de la candidatura conjunta de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para albergar el Mundial 2030, el periodista Juan Cristóbal Guarello y el exfutbolista Patricio Yáñez animaron una encendida discusión en la edición de este martes de “Deportes en Agricultura”.

Por un lado, Guarello planteó severas críticas a la idea, fundamentalmente por lo que significa en términos deportivos una Copa del Mundo con 48 participantes organizada por 4 países, mientras que Yáñez puso sobre la mesa su entusiasmo ante la opción de ser sede de una cita planetaria.

“Independiente que esté Chile metido en esta candidatura, a mí me parece que una chacra un Mundial entre cuatro países. Me parece que ya el Mundial del 2026 es muy poco serio, ya en Qatar hubo mucho equipo de relleno, porque de los 32 por lo menos 8 no tenían nivel, imagínate con 48 equipos, la de sapos y culebras que nos vamos a tragar de partidos cornetas. Será un buen negocio, pero al fútbol no le aportan nada, se desvaloriza el Mundial”, estableció de entrada el periodista.

“Estoy de acuerdo, pero esta cuestión ya mutó, ya es otro fútbol”, acotó inmediatamente el exseleccionado nacional, dando aviso que mostraría una posición distinta a la de su compañero de panel. “Pero que no se mate la gallina de los huevos de oro, porque resulta que hay otro negocio que son las eliminatorias y que ahora se devaluaron”, respondió Guarello.

Ante los argumentos del rostro de Canal 13 y DirecTV, el “Pato” sostuvo que “yo estoy de acuerdo que meter más selecciones ya perdió toda competitividad, pero si el Mundial nos deja algo, nos deja un par de estadios”, lo que provocó una enérgica respuesta de Guarello: “Nos va a dejar un solo estadio y un estadio que no es necesario hacer un Mundial para construirlo”.

La fiesta, el estadio y la FIFA

La discusión prosiguió y Patricio Yáñez sacó a colación un elemento más emocional para defender su posición. “Yo no estuve el 62 para el Mundial en Chile y quiero vivirlo acá, aunque sea en una sede. Es mi opinión, yo lo quiero vivir y me voy a morir diciendo ‘yo estuve en un Mundial’ (...) Pero metamos a Chilito con un par de sedes. ¿Por qué vamos a estar mirando la fiesta de afuera de la reja? Yo quiero meterme a la fiesta”.

Frente a dicha postura del mundialista en España 1982, Guarello insistió con su tesis. “Desde el aspecto deportivo, un Mundial de 48 equipos es una chacra. Lo único que te digo: el estadio se puede construir con o sin Mundial. De hecho, hay que construirlo con o sin Mundial”, aseveró, lo que inmediatamente llevó al “Pato” a lanzar una dura frase: “El día de la corneta vas a tener un estadio con privados”.

Posteriormente, Guarello apuntó a Alejandro Domínguez y Gianni Infantino, presidentes de la Conmebol y la FIFA, para continuar con sus críticas al modelo de la Copa del Mundo. “¿Cómo voy a tomar en serio a un compadre que para la edición 2023 de la Copa Sudamericana puso llaves a partido único? Domínguez tiene una gestión horrible. Infantino es otro animal. Los viejos de antes de la FIFA robaban, pero por lo menos hacían bien los mundiales, estos ni siquiera son capaces de hacer un Mundial decente”, expresó.

Los países sudamericanos Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, lanzaron oficialmente su candidatura conjunta para albergar la máxima cita del fútbol, en el año 2030 🏆🌎



🇺🇾🇦🇷🇵🇾🇨🇱#CreeEnGrande #Juntos2030 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 7, 2023

“Comparto contigo que el día de mañana van a haber 120 equipos en un Mundial, estoy de acuerdo con eso, lo que yo estoy diciendo es que ser parte de la organización de un Mundial a mí me parece, quiero vivirlo”, reiteró Yáñez.

El exfutbolista se mantuvo firme en su postura y dijo que “aunque lo juéguenos en el Estadio Nacional, en el vetusto Estadio Nacional, en las condiciones en las que está, yo quiero tener un Mundial en mi país”.

“Está bien, Pato. Tú quieres un Mundial, yo estoy viendo otras cosas”, cerró Guarello.