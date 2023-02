Matías Zaldivia ya siente el respaldo de los hinchas de la U: “Sabía que respondiendo en cancha, la gente me iba a empezar a bancar”

Dentro del mal arranque de temporada 2023 por parte de Universidad de Chile, el defensa Matías Zaldivia se ha alzado como uno de los buenos valores individuales en el elenco comandado por Mauricio Pellegrino.

El argentino nacionalizado chileno ha mostrado solidez y experiencia en la línea defensiva de la U, lo que ha sido valorado por los hinchas azules, quienes en el estadio, redes sociales y otras instancias le han dado muestras de apoyo al zaguero de 32 años.

De dicha forma, el formado en Chacarita Juniors comienza a dejar atrás las críticas que marcaron su llegada a Universidad de Chile, las que fundamentalmente apuntaban a su pasado y fuerte identificación con Colo Colo.

Al respecto, el propio Zaldivia valoró este cambio que ha evidenciado la fanaticada azul con su figura. “En un primer momento obviamente no fue un paso normal el que yo tuve, pero como dije siempre, era algo normal que la gente estuviera disconformee con mi llegada, pero yo sabía que respondiendo en la cancha, la gente me iba a empezar a bancar o respetar como a cualquiera, porque al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco”, declaró en conferencia de prensa.

Además, el “22″ de los azules mostró su satisfacción por la plena confianza que le ha brindado el DT en este arranque de temporada. “Me tocó jugar los tres partidos de entrada y me he sentido muy cómodo. Obviamente sentirse importante para el técnico y que te dé la posibilidad de empezar de titular en el equipo es importante por la confianza, pero así como te digo eso, Mauricio no nos da la camiseta. Cada uno se tiene que ir ganando el lugar, tenemos una linda competencia en la posición”, estableció.

Llamado a la paciencia

Frente a las críticas que han manifestado los hinchas a Universidad de Chile como equipo por este arranque de temporada, Matías Zaldivia hizo un llamado a la tranquilidad y paciencia. “Es normal viniendo después de años malos que la gente después de dos derrotas se sienta de esa manera, pero les quiero decir que tengan tranquilidad, que es un equipo nuevo que está en formación”, planteó.

“Obvio que si sumamos puntos fin de semana tras fin de semana es mucho mejor. Somos los primeros que sabemos que hay que mejorar y eso hacemos todas las semanas, pero hay que tener paciencia, es un equipo joven, nuevo, estamos en formación y que estamos encima de todos los detalles para sacar un buen resultado el sábado”, agregó.

Del mismo modo, el excapitán de Colo Colo remarcó que “por más que seamos un equipo en formación, estamos jugando en los equipos más grandes del país, entonces se entiende la impaciencia de la gente, más sumado a lo de los años anteriores, pero sabemos que lo nuestro es partido a partido”.