“Es válido soñar con una semifinal”: ministra Benado entrega detalles de la postulación de Chile al Mundial 2030

Tras el lanzamiento oficial de la candidatura conjunta entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para albergar el Mundial 2030, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, entregó algunos detalles de lo que implicaría para nuestro país ser sede de la máxima cita planetaria del fútbol.

“Uruguay y Argentina se postulan naturalmente al partido inaugural y la final. Es válido soñar con una semifinal de un Mundial. Chile está con ganas de recibirla, aunque para eso no tenemos un recinto de esas características. FIFA es exigente con los aforos, eventualmente podemos construir un nuevo recinto o ampliar el aforo de alguno. Es un gran plus avanzar en esa postulación, hemos detectado la necesidad de un estadio más amplio”, declaró la titular del Deporte, en su regreso a Chile luego de participar en la primera cumbre de la Corporación Juntos 2030, la que se llevó a cabo en Buenos Aires.

En cuanto a posibles sedes, la secretaria de Estado sostuvo que “todavía no podemos adelantar tantos detalles. La idea es que muchas ciudades puedan postular, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá presentó más de 30 sedes y, en definitiva, fueron 16 las escogidas”.

“Nosotros ni siquiera hemos conversado cuántas sedes va a tener cada país, obviamente que Santiago sería una de las ciudades, eventualmente tendríamos que ver el estadio Ester Roa (Concepción) o el estadio de Antofagasta que, de alguna u otra manera, cumplirían con los requisitos de la FIFA”, complementó.

El estadio de la U

Alexandra Benado fue enfática al remarcar la necesidad de construir un nuevo estadio con capacidad sobre 60 mil personas, para poder estar en condiciones de albergar una instancia de la envergadura de una semifinal mundialista. En ese sentido, la ministra del Deporte incluso se abrió a la opción de una alianza público-privada con Azul Azul.

En conversación con Radio Cooperativa, a Benado le preguntaron si se puede conjugar esta necesidad del país con miras al Mundial 2030 con el gran anhelo de la U de contar con su estadio propio. “Creo que sí, lo he dicho abiertamente. No sé cuál es el modelo de negocio hoy en día de Universidad de Chile o si tiene proyectado en corto o mediano plazo un estadio. Me parece que siempre lo público y lo privado tienen que ir de la mano en el deporte, es una forma de avanzar para que la gente tenga mas acceso al deporte”, partió respondiendo.

La maqueta del estadio de la U Foto: Azul Azul

“En una postulación de estas características podría existir ese modelo, es algo que tenemos que revisar más adelante los detalles. Hoy en día estamos enfocados a levantar la postulación, hacerla competitiva, para que no sea solo un hecho comunicacional. Estamos trabajando seriamente y es importante que los cuatro países podamos estar juntos en el desafío”, agregó.