“El margen quedó establecido”: Roberto Tobar da cuenta de su autoridad y raya la cancha tras la polémica con Gustavo Quinteros

Desde que asumió como jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar ha dado claras muestras de su estilo de liderazgo. En ese sentido, una de sus acciones más comentadas fue su denuncia a Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, quien había manifestado severas críticas al juez Fernando Véjar.

Justamente por esas críticas a Véjar, Tobar denunció a Quinteros ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia que finalmente terminó decretando una sanción de dos partidos en contra del entrenador albo.

Para el propio Tobar, toda aquella controversia con el director técnico del “Cacique” sirvió para sentar bases al respecto. “El margen quedó establecido. Di mi punto de vista. Ese será el margen”, estableció el jefe de los árbitros, en conversación con El Mercurio.

“Estamos abiertos a recibir todo tipo de críticas, críticas constructivas y estamos para analizar ese tipo de situaciones. Nosotros no tenemos problemas con las críticas, estamos llanos a recibirlas. Si es con respeto, con altura de miras, no habrá problemas, eso está claro”, complementó.

¿Qué fue lo que dijo Quinteros?

Cabe recordar que tras perder la Supercopa ante Magallanes en el estadio Sausalito, Gustavo Quinteros lanzó duras críticas contra Fernando Véjar, árbitro de aquel compromiso. “Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar)”, tiró.

En la misma línea, sostuvo que “antes de empezar el partido le dije a los jugadores ‘muchachos, tenemos que ser muy, pero muy superiores en este partido para ganarlo porque nos dirige este árbitro’. No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho”.

Tras dichas declaraciones de Quinteros, Tobar tomó cartas en el asunto y, junto con respaldar a Véjar, reprochó al entrenador del vigente campeón del fútbol chileno. Posteriormente vino la ya citada denuncia y el castigo de dos fechas.