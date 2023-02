La cruda opinión de Felipe Bianchi ante el posible regreso de Arturo Vidal: “Uno podría hasta apostar que va a terminar con un problema de disciplina”

Luego de que en la prensa brasileña se diera a conocer que el Flamengo evalúa poner fin de manera anticipada al contrato de Arturo Vidal, en el medio futbolístico chileno surgieron distintos análisis respecto a un posible regreso del “King” a Colo Colo.

En ese contexto, el periodista Felipe Bianchi lanzó una cruda opinión. El comunicador afirmó que el “Rey Arturo” tiene todo para ser aporte en términos futbolísticos, sin embargo el ítem disciplina representa un riesgo.

“Futbolísticamente todavía es aporte, pero probablemente uno podría hasta apostar que la situación va a terminar con un problema de disciplina, ya viviendo en Chile. Puede ser, también”, sostuvo Bianchi en el programa “Metrópolis Central” de Radio La Clave.

Del mismo modo, estableció que “lo que mostró en Inter y en Flamengo, los pocos minutos que ha jugado en los últimos años, le bastan para destacar y brillar en Colo Colo”.

La posición de Vidal

Ya en términos estrictamente futbolísticos, Felipe Bianchi manifestó que Arturo Vidal, en su potencial regreso a Colo Colo, debería cumplir un rol distinto a lo que exhibió durante sus mejores épocas en el Viejo Continente.

“El tema es la posición en que lo necesita Colo Colo, porque para mi Vidal haciendo el rol de Leonardo Gil o el que debería tener Carlos Palacios, no me gusta nada: ese nueve y medio atrás de los delanteros. Yo lo prefiero al lado del volante central y con el menor movimiento posible, porque ya no está para box-to-box”, planteó.