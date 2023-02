“Me malinterpretaron”: Ricardo Gareca salió a aclarar sus dichos sobre la selección chilena

El director técnico argentino Ricardo Gareca, quien por estos días busca una nueva oportunidad para dirigir luego de poner fin a su ciclo al mando de la selección de Perú, aclaró unos dichos que realizó sobre la opción de trabajar en Chile.

Y es que en una entrevista en diciembre pasado, el “Tigre” manifestó su deseo de dirigir en nuestro país, por lo que algunos incluso pusieron su nombre en la órbita de la Roja, donde actualmente Eduardo Berizzo es el entrenador.

“Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo malinterpretaron y lo llevaron para el lado de selección, (pero) nunca contestaría sobre un club o selección que haya gente trabajando”, expresó Gareca en diálogo con Radio Continental.

“Respondí sobre la liga chilena y me malinterpretaron. Ahí está (Eduardo) Berizzo. Estoy abierto a ser DT de una selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema”, complementó.

¿Qué dijo Gareca sobre Chile?

A fines de diciembre pasado, Ricardo Gareca dio una entrevista a DirecTV, donde manifestó abiertamente su deseo de trabajar en Chile. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, fue lo que dijo el entrenador de 60 años.

En la misma línea, estableció que “a nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”.