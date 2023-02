“Para ellos lo más fácil es sacarme del equipo”: Bastian Roco alza la voz y acusa que está cortado en Huachipato por no renovar

Bastián Roco, uno de los jugadores Sub 20 con mayor cantidad de minutos en Primera División de nuestro fútbol, alzó la voz y acusó que está cortado en Huachipato, ya que no ha logrado un acuerdo con el club de Talcahuano para firmar una renovación de contrato.

“Estoy entrenando aparte porque no he renovado mi vínculo. Termino mi contrato en diciembre de este año. Para ellos lo más fácil es sacarme del equipo y esperar que se resuelva así la situación”, declaró el promisorio defensa, en conversación con el Diario de Concepción.

En la misma línea, el hijo de Sebastián Roco contó que “me reuní con el DT (Gustavo Álvarez) y me dejó claro que no dependía de él, que eran cosas de los que manejan arriba. Igual lo entiendo, si él no tiene la culpa. Sólo me queda entrenar bien tal como lo he hecho siempre”.

Al ser consultado si la piedra de tope sería el hecho de no pertenecer al corral del empresario Fernando Felicevich, el zaguero de 19 años respondió lo siguiente: “No sabría contestar eso. Me preocupo de entrenar solamente”.

Además, aclaró qué agencia actualmente maneja su representación. “Trabajo con Oller Group. Son unos argentinos que tienen jugadores como Jordhy Thompson, Eduardo Villanueva y vendieron a Iván Morales. Se han portado muy bien conmigo”, dijo.

Su exclusión de la Sub 20

Por otro lado, a Bastián Roco le preguntaron por su llamativa exclusión de la nómina de la Roja Sub 20, escuadra comandada por Patricio Ormazábal que sufrió un rotundo fracaso en el Sudamericano de la categoría que se llevó a cabo en Colombia.

Bastián Roco era fijo en la Sub 20 en los amistosos preparativos de cara al Sudamericano Foto: Photosport

“No es algo que dependa de mí. Siempre di lo mejor en cada partido y entrenamiento, llegando antes y yéndome de los últimos. Si no me llevó el profe, será por algo que vio él. No me faltó nada por entregar, siempre di todo. No quiero pensar que es por algo extra futbolístico”, manifestó.